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ABD'yi vuran hortumda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

ABD'de Alabama eyaletini vuran hortumda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

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Alabama'nın güneyinde etkili olan hortum, can ve mal kaybına neden oldu. Yetkililer, hortum nedeniyle Alabama'nın Lee County bölgesinde ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını, hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğunu söyledi. Hortumda çok sayıda kişi de yaralandı.

Şiddetli fırtınayla birlikte oluşan hortum, ağaçları yerinden söktü ve evlere zarar verdi.

Hortum, Georgia eyaletinin güney batısında etkili oldu, çok sayıda evin camları kırıldı ve çatıları uçtu. Bazı evlerin üzerine ağaç devrilmesi sonucu ailelerin, evlerinde mahsur kaldığını bildiren yetkililer, Florida ve Güney Carolina eyaletleri için de hortum uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Alabama halkından ''dikkatli ve güvende'' olmalarını istedi.

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