Abe Şinzo suikastı zanlısı, psikiyatrik değerlendirmenin ardından suçlanacak

Kyodo ajansının haberine göre, soruşturma sürecinde zanlının Abe'yi vurmak için ateşli silah hazırlama konusunda verdiği ifadeler, savcıların şüphelinin yargılanacak yetkinlikte olduğuna inanmalarını sağladı.

Konuya yakın kaynaklar, savcıların zanlıyı psikiyatrik değerlendirmenin ardından suçlamaya karar verdiğini ifade etti.

42 yaşındaki zanlının gözaltı süreci, psikiyatrik muayene sebebiyle 10 Ocak 2023'te sona erecek.

Eski Japonya Başbakanı Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için katıldığı açık hava etkinliğinde konuşma yaparken göğsünden vurulmuştu.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü açıklamıştı.

Abe için 12 Temmuz'da Tokyo'nun merkezindeki Zojo-Ji Budist Tapınağı'nda az sayıda kişiyle basına kapalı bir cenaze töreni düzenlenmişti.

Nara Bölge Savcılığı, Yamagami'nin gözaltı süresini, yargılama için zihinsel olarak uygun olup olmadığını incelemek için uzatmıştı.