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Japonya Başbakanı Abe ve ABD Başkanı Trump zirvenin ardından telefonda görüştü

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, ikinci ABD-Kuzey Kore zirvesinin ardından telefonda görüştü.

  • İHA
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Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam’da gerçekleştirilen ikinci ABD-Kuzey Kore zirvesinin ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Başbakan Abe, zirvenin detayları ile ilgili Trump’tan bilgi aldığını söyledi. Sonucu memnuniyetle karşıladığını kaydeden Abe, Japonya’nın, Trump’ın kolay taviz vermeyen tavrını, yapıcı görüşmelere devam etme iradesini ve Kuzey Kore’yi somut adımlar atma yönünde zorlama kararını destekleyeceğini vurguladı. 
 
JAPON VATANDAŞLARI GÜNDEME GELDİ
 
Abe ayrıca, Trump’ın kendisine, çarşamba günü Kim Jong Un ile birebir gerçekleştirdiği görüşmede Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının durumunu gündeme getirdiğini söylediğini aktardı. Abe, Kim Jong Un ve Trump’ın birlikte yedikleri yemekte, konunun ikinci kez gündeme geldiğini de ifade etti. 
Geçtiğimiz yıl basına yansıyan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yüz yüze görüşme isteğini bir kez daha tekrarlayan Abe, "Bir dahaki sefere Kim Jong Un ile buluşmaya kararlıyım" ifadelerini kullandı. 
Abe, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları ile nükleer ve füze sorunlarının çözümü noktasında Japonya ve ABD’nin süreci yakın işbirliği ile koordine edeceğini de sözlerine ekledi. 
 
EN ÖNEMLİ KONULARDAN BİRİ
 
Kuzey Kore eksenli nükleer tehdidin merkezinde bulunan Japonya için kaçırılan Japon vatandaşlarının durumu en önemli konuların başında geliyor. Japonya Başbakanı Abe, 1970’ler ve 1980’lerde Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının ülkeye geri dönebilmesi için ABD üzerinden yürüttüğü diplomatik çabalar ile biliniyor. 
 
SONUÇ ÇIKMADI
 
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ABD Başkanı Donald Trump gerçekleştirdikleri ilk görüşmeden 8 ay sonra Vietnam'da ikinci kez bir araya gelmiş, zirvede nükleer silahsızlanma ve yaptırımların kaldırılması meselelerinin çözülememesi sebebiyle somut bir sonuç elde edilememişti. 

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