12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3025
  • 6,001
  • 225.581
  • 102.694
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Japonya'nın Trump'ı 'ricayla' Nobel'e aday gösterdiği iddia edildi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Washington yönetiminin ricasıyla ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği iddiasına ilişkin 'yorum yapmayı reddederken' Trump'ın liderliğini övdü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Abe, parlamentoda iddiaya ilişkin sorulara, "Nobel Komitesi'nin öneride bulunanları ve adayları ifşa etmemeye ilişkin 50 yıllık politikası çerçevesinde yorum yapmayı reddediyorum." yanıtını verdi.

Öte yandan, parlamentonun alt kanadında bütçe komitesinin toplantısında Trump'ı öven Abe, "Trump, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze sorunlarının çözümüne kararlı şekilde karşılık verdi. Geçen yıl ABD ile Kuzey Kore arasında zirve toplantıları düzenledi." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Pyongyang yönetiminin Japon vatandaşlarını kaçırmasına dair Tokyo yönetiminin endişelerini Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a aktardığını ve Trump'ın liderliğini çok beğendiğini ifade eden Abe, "Trump ve tüm Beyaz Saray meselenin çözümü için aktif iş birliği içindeydi." diye konuştu.

Japonya hükümetinin sözcüsü Yoşihide Suga da gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması çabalarına değer verdiklerini söyledi.

Trump, 15 Şubat'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Japonya Başbakanı Abe'nin Kuzey Kore ile diplomatik diyaloğun başlatılmasındaki rolü nedeniyle kendisini Japonya adına Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıklamıştı. Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2009'da, görevdeki ilk yılında bu ödülü aldığını hatırlatan Trump, "Ben muhtemelen hiçbir zaman kazanamayacağım ama olsun. Obama'ya verdiler, neden verdiklerini o da anlamadı. Ödülü verdiklerinde göreve geleli daha 15 saniye olmuştu. Nobel Ödülü kazandı. 'Bunu hak edecek ne yaptım ki.' dedi. Bense, muhtemelen hiç kazanamayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Japon Asahi Shimbun gazetesi, ABD yönetiminin, Trump ile Kim arasında haziranda yapılan zirvenin ardından Japon hükümetine, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne önermesi için "gayriresmi ricada" bulunduğunu yazmıştı.

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump, Putin’i kendi istihbaratına tercih etti

Trump, Putin’i kendi istihbaratına tercih etti

Tansiyon yükseldi! Pakistan büyükelçisini çağırdı

Tansiyon yükseldi! Pakistan büyükelçisini çağırdı

Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe

YÖK'ten 'Suriyeli mülteci öğrencilere ilişkin' iddialara yalanlama

YÖK'ten 'Suriyeli mülteci öğrencilere ilişkin' iddialara yalanlama

Olimpiyat trafiğine ilginç çözüm

Olimpiyat trafiğine ilginç çözüm

Açık artırma iki ülkenin arasını bozdu: İlişkileri kestik

Açık artırma iki ülkenin arasını bozdu: İlişkileri kestik

Noktayı koydu: İsrail'in kararını reddediyoruz

Noktayı koydu: İsrail'in kararını reddediyoruz

Avrupa'nın Guaido ile görüşme planı suya düştü! Geri döndüler

Avrupa'nın Guaido ile görüşme planı suya düştü! Geri döndüler
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan asker eşinin ricasını geri çevirmedi

Başkan Erdoğan asker eşinin ricasını geri çevirmedi

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

AK-103 teslimatları başladı

AK-103 teslimatları başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA