Abluka varsa anlaşma yok

Filistin’de Hamas ile İsrail arasında, darbeci Sisi’nin Mısır’ı aracılığıyla sürdürülen barış görüşmeleri tıkandı. Gazze Sınırı’nda her Cuma gerçekleştirilen ve Filistinlililerin sistematik olarak katledildiği Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin sona erdirilmesi karşılığında sahil kentine yönelik 11 yıllık ablukanın kaldırılmasını isteyen Hamas’ın insani teklifine, terör devleti savaş tehdidiyle yanıt verdi. İsrail Savunma Bakanı Lieberman, Hamas’la anlaşmanın mümkün olmadığını, en ağır bir şekilde Gazze’ye saldırılması gerektiğini söyledi.

SAVAŞ RESTİ

Maariv gazetesinin yıllık konferansına katılan Lieberman, Hamas’a ateşkesi kabul ettirmek için en ağır saldırıyı düzenlemeleri gerektiğini ifade etti. Filistinlilerin ateşkes şartlarını kabul edemeyeceğini aktaran Lieberman, “Çünkü bu şartlar, Gazze sınırına konulan tüm kısıtlamaların kaldırılmasını kapsıyor. Bu şartlarda asla bir anlaşma olmayacak. Hamas ancak ağır bir saldırının ardından ateşkesi kabul edecektir” dedi. “Onlara anlaşmayı kabul ettirmek için en ağır askeri saldırı gerçekleştirilmeli. Bu kapsamlı bir çatışma anlamına gelse dahi ağır bir darbe vurmalıyız” diye konuşan İsrailli Bakan, topyekun bir savaş sonrası Hamas’ın dağılacağını ve terör devletinin 4-5 sene rahat bir şekilde yaşayacağını kaydetti.

DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ RAHATSIZ ETTİ

Gazze Sınırı’nda görev yapan Güney Komutanlığı’yla düzenli toplantılar gerçekleştirdiğini dile getiren Lieberman ayrıca, “Ordumuz da Büyük Dönüş Yürüyüşü protestolarının neden olduğu huzursuzluğun bu şekilde devam edemeyeceğin farkında” diye konuştu. İşgal kuvvetleri, aralıklarla Gazze’ye saldırıyor. Terör devleti en son ağustos ayında savaş uçaklarıyla Gazze’ye saldırmış ve 1,5 yaşındaki bir bebeğin de aralarında bulunduğu 3 Filistinliyi katletmişti.