Abluka varsa anlaşma yok
Hamas’ın masada “Gazze ablukası kalkmadan görüşme de yok barış da” çıkışına, işgalci İsrail’in Savunma Bakanı Lieberman “Ağır saldırılar sonrası anlaşmayı kabul edecekler” tehdidiyle karşılık verdi.
Filistin’de Hamas ile İsrail arasında, darbeci Sisi’nin Mısır’ı aracılığıyla sürdürülen barış görüşmeleri tıkandı. Gazze Sınırı’nda her Cuma gerçekleştirilen ve Filistinlililerin sistematik olarak katledildiği Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin sona erdirilmesi karşılığında sahil kentine yönelik 11 yıllık ablukanın kaldırılmasını isteyen Hamas’ın insani teklifine, terör devleti savaş tehdidiyle yanıt verdi. İsrail Savunma Bakanı Lieberman, Hamas’la anlaşmanın mümkün olmadığını, en ağır bir şekilde Gazze’ye saldırılması gerektiğini söyledi.
SAVAŞ RESTİ
Maariv gazetesinin yıllık konferansına katılan Lieberman, Hamas’a ateşkesi kabul ettirmek için en ağır saldırıyı düzenlemeleri gerektiğini ifade etti. Filistinlilerin ateşkes şartlarını kabul edemeyeceğini aktaran Lieberman, “Çünkü bu şartlar, Gazze sınırına konulan tüm kısıtlamaların kaldırılmasını kapsıyor. Bu şartlarda asla bir anlaşma olmayacak. Hamas ancak ağır bir saldırının ardından ateşkesi kabul edecektir” dedi. “Onlara anlaşmayı kabul ettirmek için en ağır askeri saldırı gerçekleştirilmeli. Bu kapsamlı bir çatışma anlamına gelse dahi ağır bir darbe vurmalıyız” diye konuşan İsrailli Bakan, topyekun bir savaş sonrası Hamas’ın dağılacağını ve terör devletinin 4-5 sene rahat bir şekilde yaşayacağını kaydetti.
DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ RAHATSIZ ETTİ
Gazze Sınırı’nda görev yapan Güney Komutanlığı’yla düzenli toplantılar gerçekleştirdiğini dile getiren Lieberman ayrıca, “Ordumuz da Büyük Dönüş Yürüyüşü protestolarının neden olduğu huzursuzluğun bu şekilde devam edemeyeceğin farkında” diye konuştu. İşgal kuvvetleri, aralıklarla Gazze’ye saldırıyor. Terör devleti en son ağustos ayında savaş uçaklarıyla Gazze’ye saldırmış ve 1,5 yaşındaki bir bebeğin de aralarında bulunduğu 3 Filistinliyi katletmişti.
Filistin’i Kudüs’ten koparma yıkımı
ABD’nin desteğiyle Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ü işgalini meşrulaştırmaya çalışan terör devleti İsrail, bölgede zorla demografi değişimi için düğmeye bastı. İsrail Yüksek Mahkemesi’nin kararı üzerine harekete geçen işgal güçleri, Kudüs ile Batı Şeria arasında köprü konumunda bulunan Han El Ahmer’i yıkmak için yeniden harekete geçti. Bölgede önceki gün 7 Filistinlinin yaralanmasıyla sonuçlanan yıkma girişiminde dün de İsrail ordusunun buldozerleri Han El Ahmer içerisine girdi. Yaklaşık 190 Filistinlinin derme çatma barakalarda yaşadığı bölgede, halk işgal güçlerine bedenlerini siper ederek direndi. Bölge sakinleri ve Filistinli aktivistler buldozerlerin önünde durarak insanların bulundukları çadırlara ilerlemesine izin vermedi. İsrail polisi ise aktivistlere sert şekilde müdahale etti.
Kudüs ihanetine Avustralya da katılıyor
Washington'ın İsrail’deki ABD büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararına Avustralya da katıldı. Ara seçimlerde Yahudi lobisinin desteğine ihtiyaç duyan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyıp elçiliği taşıyabileceklerini duyurdu. Morrison, “Hem iki devletli çözüm hem de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımak mümkün” diyerek ABD’nin Filistin’e dayattığı sözde barışı kabul ettikleri mesajı verdi. Filistin ve Arap ülkeleri Morrison’un Kudüs ihaneti açıklamasını kınadı. Filistin Dışişleri Avustralya’yı uluslararası kamuoyunun duruşuna aykırı davranmakla suçlarken, 13 Arap ülkesinin Sydney elçileri de Morrison’ı tavrını gözden geçirmeye çağırdı.
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