AB'nin 7,9 milyar avroluk savunma fonu kabul edildi

AA 29 Nisan 2021 Perşembe 17:57 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 17:58

AB'nin 2021-2027 dönemini kapsayan 7,9 milyar avroluk savunma fonu, ortak araştırma ve kabiliyet geliştirme projelerinin eş finansmanı sağlayacak ve üye ülkelerin ulusal yatırımlarını artıracak.

AB, bu fonu kullanarak yenilikçi ve rekabetçi savunma sanayi temelini kuvvetlendirmeyi, ayrıca teknolojik egemenliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Fonun amaçlarından biri de kaynakları bir arada toplamak ve savunma sanayi pazarını bütünleştirmek, bu sayede üye ülkelerin yatırımlarından daha fazla karşılık almasını sağlamak.

AB ülkelerinin savunma sistemlerinin birbirlerinden ciddi farklılıklar göstermesi, bütünleşik bir sistemin bulunmaması, Avrupa savunmasının önündeki engellerden biri olarak gösteriliyor.

- AB'NİN SAVUNMA SİSTEMLERİNDEKİ FARKLILIK DİKKATİ ÇEKİYOR

Savunma fonuyla ilgili AB Komisyonunun hazırladığı rapora göre, AB'nin yıllık savunma harcamaları 227 milyar avro olarak gösterildi. Bu miktar AB'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 1,34'üne karşılık geliyor.

Buna karşılık ABD'nin yıllık savunma harcamaları 545 milyar avroyu, bunun GYSH'ye oranı ise yüzde 3,3'ü buluyor.

AB ülkeleri asker başına 27 bin 600 avro yatırım yaparken, ABD'de bu rakam 108 bin avroyu aşıyor.

AB ülkelerindeki silah sistemlerinin çeşitliliğinin fazla olması da dikkati çekiyor. AB içinde 178 farklı tipte silah sistemi kullanılıyor. ABD'de kullanılan silah sistemi tipi ise 30.

AB'nin 17 tipte ana muharebe tankı bulunurken ABD'de sadece 1 ana muharebe tankı kullanılıyor. AB ülkelerinde 29 destroyer ve fırkateyn tipi, ABD'de ise 4 destroyer ve fırkateyn tipi envanterde yer alıyor.

Savaş uçaklarında da ABD ile AB arasındaki fark dikkati çekiyor. AB ülkelerinde 20 farklı tipte savaş uçağı kullanılırken ABD'nin 6 tipte savaş uçağı bulunuyor.