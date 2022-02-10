AB'nin ''diyalog mektubu'' Rusya'ya teslim edildi

AA 10 Şubat 2022 Perşembe 15:40 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 15:40

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un AB ve bazı Avrupa ülkelerine gönderdiği mektuba karşılık olarak AB üyesi 27 ülke adına AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in hazırladığı metin, bu sabah Brüksel'deki Rusya temsilciliğine iletildi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Lavrov'un mektubuna ortak bir karşılık verilmesi ve bunu Borrell'in yapması konusunda AB ülkelerinin uzlaştığını söyledi.

Stano, AB'nin mektubunun içeriği hakkında bilgi vermedi ancak ocak ayı sonunda Rusya'nın gönderdiği metine karşılık verdiklerini söylemekle yetindi.

AB'nin mektubunun içeriği dün Batı basınına sızdırılmıştı. Sızdırılan içeriğe göre, mektupta Moskova'nın Ukrayna sınırından ve Belarus'tan güçlerini çekmesi isteniyor, gerginliklerin ve anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiği belirtiliyor.

Mektupta, "Biz AB olarak, NATO'daki ortaklarımızla herkesin güvenliğinin nasıl güçlendirileceği hakkında Rusya ile diyaloğu sürdürmeye hazırız." ifadesinin yer aldığı aktarıldı.

- NATO DA BUGÜN MEKTUP GÖNDERDİ

AB dışında NATO da Lavrov'a bugün bir mektup göndererek diyalog daveti yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesinden sonra "Bu sabah Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a mektup göndererek sorunlara diplomatik yol bulunması amacıyla NATO-Rusya Konseyinde bir dizi toplantıyla diyaloğumuzu devam ettirmek üzere Rusya'ya davetimi yineledim. Rusya'nın endişelerini dinlemeye hazırız." dedi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığmasının ardından Batı ile Rusya arasındaki gerginlik Soğuk Savaş döneminden bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmaya hazırlandığını savunurken Kremlin bu iddiayı yalanlıyor.

Rusya, Avrupa'daki güvenlik garantileri konusunda aralık ayında ABD ve NATO'ya yazılı anlaşma teklifleri yaparak NATO'nun genişlememesini istemişti. Rusya'nın bu talebi kabul görmedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, son olarak ocak sonunda ABD, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerin de içinde bulunduğu bir grup ülkeye mektup göndererek AGİT çerçevesindeki güvenlikle ilgili yükümlülükleri konusunda yanıt beklediklerini bildirmişti.

Lavrov mektubunda "Batılı ülkeler, ihtiyaç duydukları unsurları seçiyor, yani devletlerin ittifakları özgürce seçme hakkını yalnızca kendi güvenliğini sağlamak için kullanıyor ve bunların gelişimine göre utanç verici şekilde hareket ediyor. Güvenliğin bölünmezliği ilkesi, NATO'nun sorumsuzca genişlemeye yönelik izlediği siyasetin haklı çıkarılması için seçici olarak kullanılıyor. İşler böyle yürümeyecek. Güvenliğin bölünmezliği ile ilgili yapılan anlaşmalar, güvenliğin ya herkes için olduğu ya da hiç kimse için olmadığı anlamına geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya, özellikle Ukrayna konusunda AB'yi kurum olarak muhatap görmüyor. Rusya yönetimi, tekliflerini ve mektuplarını bugüne kadar ABD, NATO veya bireysel olarak Avrupa ülkelerine ayrı ayrı gönderdi.