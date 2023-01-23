AB'nin doğal gaza tavan fiyat girişimi piyasaları etkilemedi

AB Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı (ACER), doğal gaza tavan fiyat uygulanmasına yönelik "gaz piyasası düzeltme mekanizmasının" AB enerji piyasaları ve enerji arzına etkilerine ilişkin ön raporunu yayımladı.

Raporda, doğal gaza tavan fiyat yönetmeliğinin vatandaşları ve ekonomiyi aşırı yüksek gaz fiyatlarına karşı korumak için bir mekanizma kurduğu, bunun AB ülkelerinde gaz fiyatlarını sınırlamak amacıyla Birlik borsalarında işlem gören belirli finansal türevlere limit getirdiği anımsatıldı.

Planlanan tavan fiyatın bugüne kadar AB gaz piyasaları üzerinde bir etkisi olmadığına dikkat çekilen raporda, ACER'in mekanizmayla açık ve doğrudan ilişkilendirilebilecek önemli olumlu veya olumsuz etki tespit etmediği belirtildi.

Raporda, mekanizmanın doğal gaz fiyatlarının 2022'nin ikinci yarısına oranla çok düşük olduğu bir zamanda yürürlüğe gireceği anımsatılarak, ACER'in 2023'ün ilk haftalarındaki pazar dinamiklerini, tavan fiyat mekanizması düzenlemesinin onaylanmasının doğrudan veya dolaylı bir etkisi olduğu sonucuna varamadığı kaydedildi.

Mekanizmanın gelecekte finans ve enerji piyasalarında etkileri olabileceği ifade edilen raporda, ACER ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nin (ESMA) piyasa gelişmelerini izlemeye devam edeceği belirtildi.

AB ülkeleri, aralık ayında piyasalardaki gaz fiyatlarına "tavan fiyat" olarak bilinen bir düzeltme mekanizmasının 15 Şubat'ta yürürlüğe girmesi konusunda anlaşmıştı.

Tavan fiyat, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli gaz kontratının 3 iş günü boyunca 180 avroyu aşması ve aynı dönemde Avrupa'da sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) megavatsaat fiyatının küresel piyasaların 35 avro üzerine çıkması durumunda yürürlüğe girecek.

Öte yandan, TTF'de işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, ağustosta megavatsaat başına 340 avroya kadar çıkarken bugün ise 61,5 avrodan işlem görüyor.