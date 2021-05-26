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Dünya

''AB'nin ikiyüzlülüğü inanılmaz, ölen çocuklar için sessiz kaldılar''

'AB'nin ikiyüzlülüğü inanılmaz.' diyen İrlandalı milletvekili Gino Kenny, AB'nin Belarus'a yaptırım uygulayacağını açıkladığının ancak birkaç gün önce 65'ten fazla Filistin çocuğu öldüren ve ticari bağlarının olduğu İsrail'e asla yaptırım uygulamadığının altını çizdi.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:54 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:57
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Kenny, İrlanda Parlamentosunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı adım atmayan ve herhangi bir yaptırım kararı almayan AB'yi eleştirdi.

"AB'nin ikiyüzlülüğü inanılmaz." diyen İrlandalı milletvekili, AB'nin Belarus'a yaptırım uygulayacağını açıkladığının ancak birkaç gün önce 65'ten fazla Filistin çocuğu öldüren ve ticari bağlarının olduğu İsrail'e asla yaptırım uygulamadığının altını çizdi.

Kenny, "AB, Belarus'a yaptırım uygulamakta hızlı davrandı ancak 65'ten fazla Filistinli çocuk İsrail devleti tarafından öldürülmesine rağmen dünya sessiz kalıyor." dedi.

Filistin halkıyla açık bir dayanışma mesajı gönderilmesi gerektiğini dile getiren Kenny, ırkçı İsrail devletinin yalnızlaştırılması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmişti.

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