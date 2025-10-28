İSTANBUL 19°C / 11°C
AB'nin savunma arayışında kuzey rüzgarı: Rusya'yı 7 bölgeye hedef gösterdi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin savunmada güçlenmesi için Nordik ülkeleriyle işbirliğinin kritik olduğunu belirtti. Norveç ile güvenlik anlaşmasının imzalandığını, İzlanda ile de görüşmelerin sürdüğünü açıklayan Leyen, 'Rusya'nın hava sahası ihlalleriyle Avrupa'yı 'yıpratmaya ve bölmeye çalıştığını' söyledi.

28 Ekim 2025 Salı 19:07
Von der Leyen, Nordik Konseyi Zirvesi kapsamında bulunduğu İsveç Parlamentosunda (Riksdag) konuşma yaptı.

SAVUNMA ORTAKLIĞI ANLAŞMASI İMZALANDI

AB'nin savunma alanında açıkladığı girişimlerde başarılı olması için Nordik ülkeleriyle (İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç, İzlanda ile Aland Adaları ve Faroe Adaları özerk yönetimleri) işbirliğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden von der Leyen, "Bu nedenle Norveç ile güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzaladık ve İzlanda ile görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

RUSYA'NIN YIPRATMA STRETEJİSİ

Von der Leyen, Rusya'nın hava sahası ihlalleriyle Avrupa'yı "yıpratmaya ve bölmeye çalıştığını" söyleyerek, 24 Ekim'deki AB Liderleri Zirvesi'nde Belçika'nın itirazları nedeniyle anlaşmaya varılamayan dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için tazminat kredisi olarak kullanılması konusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Rusya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 9'unu askeri harcamalara ayırdığını aktaran von der Leyen, "Kıtamızda kalıcı barış istiyorsak, Avrupa'nın Rusya'nın daha fazla saldırganlığını caydırma kapasitesine sahip olması gerekir." dedi.

Von der Leyen ayrıca, Arktika bölgesinin ekonomik gücünün Avrupa'nın stratejik bağımsızlığı için "kilit öneme" sahip olduğunu vurgulayarak bu bölgeye yönelik politikalarını gözden geçirdiklerini ve buraya daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

