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Dünya

AB'nin Ukrayna'ya 54 milyar avroluk yardım paketi Macaristan tarafından veto edildi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya yönelik 54 milyar avroluk yardım paketini veto ettiğini duyurdu.

AA15 Aralık 2023 Cuma 10:02 - Güncelleme:
AB'nin Ukrayna'ya 54 milyar avroluk yardım paketi Macaristan tarafından veto edildi
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Orban, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Brüksel'de yapılan zirvede, AB'nin Ukrayna'ya yeni mali yardım paketini ülke olarak reddettiklerini belirtti.

Başbakan Orban, paylaşımında, "Gece vardiyasının özeti: Ukrayna'ya ekstra paraya veto." ifadesini kullandı.

Böylelikle AB'nin Ukrayna'ya yönelik 54 milyar avroluk yeni mali yardım paketi Macaristan engeline takılmış oldu.

AB üyeleri, Ukrayna'ya yeni mali desteğin onaylanması ve üyelik müzakerelerinin başlatılabilmesi için Macaristan'ın karşıt tutumunu aşmaya çabalıyordu.

Orban yönetimini ikna etmek amacıyla, 13 Aralık'ta AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın AB'nin hukukun üstünlüğü ilkelerine uymadığı konusundaki endişelerini giderememesi nedeniyle geçen sene dondurulan 10,2 milyar avroluk fonun serbest bırakıldığı bildirilmişti.

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