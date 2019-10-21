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AB'nin yeni komisyonu göreve gecikmeli başlayacak

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni seçilmiş komisyonu, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) üç adayı reddetmesi nedeniyle, görevi beklenen tarih olan 1 Kasım'da devralamayacak.

  • AA
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AP'nin 21-24 Ekim'de Strazburg'da düzenleyeceği Genel Kurul takvimine göre, yeni komisyon üyelerinin oylaması yapılmayacak.

Oylamanın kasım sonunda düzenlenmesi planlanan bir sonraki AP Genel Kurulu'nda yapılması bekleniyor.

Böylelikle, gerekli onay süreçlerinin tamamlanamaması nedeniyle yeni AB Komisyonu'nun 1 Kasım'da görevi devralması mümkün görünmüyor.

- AP 3 ÜYEYİ REDDETMİŞTİ
 

Oylamanın ertelenmesine AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen'in takımındaki üç komisyon üyesi adayının AP tarafından reddedilmesi neden oldu.

Geçen haftalarda, AP Yasal İşler Komitesi, çıkar çatışması nedeniyle AB Komisyonu üyeliğine aday gösterilen Macar Laszlo Trocsanyi ve Rumen Rovana Plumb'ın önünü kesen kararlar almıştı.

Diğer yandan, AP İç Pazar ve Sanayi Komiteleri ise Fransa'nın aday gösterdiği AB Komisyonu üyesi Sylvie Goulard'ı kabul etmemişti.

Goulard, AP milletvekilliği yaparken, asistan kadrosundakileri parlamento dışındaki çalışmalarda kullanmakla ve milletvekiliyken bir ABD düşünce kuruluşunda aylık 10 bin avro karşılığında çalışmakla itham edilmişti.

AB Komisyonu Başkanlığına seçilen von der Leyen, söz konusu üç ülkenin yeni adaylar teklif etmesini istemişti. Von der Leyen, Romanya ve Macaristan'ın adaylarını henüz resmi olarak kabul etmezken, Fransa'nın yeni adayını sunması bekleniyor.

Bu durumda, yeni AB Komisyonu'nun en erken 1 Aralık'ta görevi devralacağı öngörülüyor. Bu süre zarfında, mevcut AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in görevini söz konusu tarihe kadar yürütmesi bekleniyor.

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