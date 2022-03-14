Rus iş adamı Abramovich'in uçağının İsrail'de olduğu ortaya çıktı

AA 14 Mart 2022 Pazartesi 16:29 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 16:30

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde, Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Rus asıllı iş adamı Abramovich'in uçağının 13 Mart Pazar günü Tel Aviv 'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptığı ve bugün Moskova'ya hareket edeceği belirtildi.

Haberde, Abramovich'in uçakta bulunup bulunmadığının ise teyit edilmediği aktarıldı.

- İSRAİL, OLİGARKLARDAN TEDİRGİN



Avrupa ve ABD'nin yaptırımlarından kaçan Rus asıllı Yahudi iş adamlarının İsrail'e yönlenebileceği Tel Aviv yönetimini endişelendiriyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Avrupa turunda yaptığı açıklamasında, "İsrail'in, ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmanın rotası olmayacağını" vurgulamış, hükümetin farklı bakanlık ve kurumlarıyla bu konuda iş birliği yaptığını açıklamıştı.

- ABRAMOVİCH YAPTIRIMLARIN HEDEFİNDE



İngiltere hükümeti, Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından sahibi olduğu Chelsea takımını satmaya karar veren Abramovich'in varlıklarının dondurulduğunu, İngiltere'deki bireyler ve işletmelerle işlemlerinin yasaklandığını, kendisine seyahat yasağı ile ulaşım yaptırımlarının uygulandığını duyurmuştu.

Bu adımın ardından, Chelsea'nin satışının durdurulduğu belirtilmişti.

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra büyük servet elde eden iş adamları "oligark" olarak isimlendiriliyor. Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesinin ardından Moskova yönetiminden kendisini uzaklaştırmak isteyen bazı Yahudi "oligarklar" İsrail vatandaşlığı almıştı.

Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi satacağını açıklayan Roman Abramovich de 2018'de İsrail vatandaşlığı almıştı.