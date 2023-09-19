Abrams tankları Ukrayna ordusunda kullanılacak

ABD Savunma Bakanı Austin, Almanya'daki Ramstein Üssü'nde düzenlenen 15'inci Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı öncesinde konuşma yaptı.

Austin, "ABD'nin daha önce taahhüt ettiği M1 Abrams tanklarının yakında Ukrayna'ya gireceğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

ABD ve diğer ortakların Ukrayna'ya yönelik savunma desteği taahhüdünün 76 milyar doları geçtiğini belirten Austin, bu ülkeye desteğin devam edeceği sözünü verdi.

Austin ayrıca Ukraynalı pilotlara F-16 uçakları için verilecek eğitimin ABD'de de başlayacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya tedarik edilecek 31 M1 Abrams tankını, cepheye gönderilmeden önce Ukrayna birliklerine yönelik eğitimlerde kullanılmak üzere mayısta Almanya'nın Grafenwoehr kentine göndermişti.