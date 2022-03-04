Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, Zelenskiy ile görüştü

AA 4 Mart 2022 Cuma 21:25 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 21:25

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Zelenskiy, Bin Zayid'e Ukrayna kriziyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Bin Zayid de Ukrayna krizinin, tarafların ulusal güvenliği ve çıkarları çerçevesinde müzakere, diyalog ve barışçıl yolla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, BAE'nin krizin barışçıl bir şekilde çözülmesi yönünde atılacak her adımı desteklediğini ve Ukrayna'daki krizden etkilenen sivillere yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

İkili ayrıca bir dizi bölgesel ve uluslararası konuları el aldı.