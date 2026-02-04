Abu Dabi'de kritik pazarlık... Zelenki ''çok yakın'' dedi

Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde devam eden müzakereleri değerlendirdi.

ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki üçlü müzakerelerin yeni turunun bugün yapıldığını anımsatan Zelenski, "Görüşmeler yarın devam edecek." ifadesini kullandı.

Ukrayna müzakere heyetinden görüşmelerle ilgili bilgi aldığını aktaran Zelenski, "Ayrıca önemli bir adım daha atılacak. Yakın gelecekte savaş esirlerinin takasını bekliyoruz. Esirleri evlerine geri getirmemiz gerekiyor." dedi.

Zelenski, Ukrayna'nın savaşın gerçekten sona ermesini istediğini vurgulayarak, "Buna hazır olması gereken Rusya'dır." diye konuştu.

Ukrayna müttefiklerinin, savaşın bitirilmesi için Rusya'ya baskı kurması gerektiğini savunan Zelenski, "Saldırgana hiçbir ödül verilmemeli. Eğer saldırgana herhangi bir ödül verilirse, Rusya sonunda her türlü anlaşmayı bozacak." yorumunu yaptı.