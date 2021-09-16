AB'ye iltica başvuruları Kovid-19 salgını öncesindeki seviyeye yaklaştı

AA 16 Eylül 2021 Perşembe 13:29 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 13:31

AB İltica Destek Ofisinin (EASO) Temmuz 2021 raporuna göre, söz konusu ay içinde 50 bin civarı başvuru alınırken bu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana kaydedilen en yüksek rakama karşılık geldi.

Temmuzda yapılan toplam başvuru, yüzde 80'i aşkın oranla salgın öncesi dönemin aylık ortalamasına yaklaştı.

Çeşitli milletlerden başvuruların artması, sığınmaya bağlı göç üzerinde salgının etkisinin son dönemde azaldığını gösterdi.

Afganların başvuruları art arda 5 aydır artarken temmuzda 7 bin 300'e ulaştı. Bu, Şubat 2020'den bu yana görülen en yüksek rakam oldu, Şubat 2021'dekinin ise iki katına denk geldi.

Suriyeliler temmuz ayında da sığınma yapan en büyük grup olarak kalırken Aralık 2020'den bu yana Afganlar ve Suriyeliler arasındaki farkın azaldığı görüldü.

Türk vatandaşları, temmuzda Suriyeliler ve Afganlardan sonra iltica başvurusu yapan üçüncü en büyük grup oldu. Türkiye'den başvuruların, bir önceki aya göre yarı yarıya arttığı dikkati çekti.

- EN FAZLA OLUMLU KARAR SURİYELİLERE

AB, en az 35 bin 100 kişiyle ilgili ilk derece kararırken bunların üçte biri Suriyeliler, Afganlar ve Pakistanlılar ile ilgiliydi.

İlk verilere göre, temmuzda başvuruların yüzde 39'yla ilgili olumlu karar alındı. Beş olumlu karardan üçüne sığınmacı statüsü, kalanına ise "ikincil koruma" statüsü verildi.

Başvurusu değerlendirilenlerin çoğunu oluşturan Suriyelilerin yüzde 87'si, Eritrelilerin yüzde 81'i, Filistinlilerin yüzde 69'u, Somalililerin yüzde 58'i hakkındaki kararın olumlu olduğu açıklandı.

29 Haziran'da duyurulan 2021 raporuna göre, AB'ye yapılan iltica başvuruları özellikle Kovid-19 salgınının etkisiyle 2019'a göre yüzde 32 azalmıştı.