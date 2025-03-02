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Dünya

AB'ye kritik çağrı: Tehdit altındayız! Sır proje ifşa oldu

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa'nın bütününün tehdit altında olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) ortak savunma projesini hayata geçirmenin zamanının geldiğini söyledi.

AA2 Mart 2025 Pazar 16:54 - Güncelleme:
AB'ye kritik çağrı: Tehdit altındayız! Sır proje ifşa oldu
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Albares, İspanya'nın El Pais gazetesinde bugün yayımlanan röportajında, "Tehdit Avrupa'ya yöneliktir, belirli bir ülkeye yönelik değildir. Bu nedenle tepkinin de Avrupa'ya özgü olması gerekir" değerlendirmesinde bulunarak, AB'nin ortak savunma projesini hayata geçirmenin zamanının geldiğini vurguladı.

"HAREKETE GEÇMELİYİZ"

"Sonsuza kadar teori üretemeyiz, harekete geçmeliyiz" görüşünü paylaşan Albares, AB'nin ortak savunma projesini hayata geçirmek için finansman konusunun da Avrupa'ya özel olması gerektiğini, "keşfedilmeye değer farklı yolların bulunduğunu" kaydetti.

Jose Manuel Albares, her ülkenin kendi ulusal bütçesinde savunma harcamalarına dair yapılmak istenen artışı aynı düzeyde üstlenemeyeceğine, savunma ve güvenlik açısından belirli bir karşılıklılık yüzdesinin olması gerektiğine işaret etti.

İspanyol Bakan, "Avrupa her zamankinden daha fazla gerekli. Şimdi Avrupa'nın zamanı. Savunma bileşeni, şirketlerimizin rekabet gücü ve tek pazarın savunulması, güvenliğimizi garanti altına almak için harekete geçmeliyiz." açıklamasını yaptı.

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Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yaşanan karşılıklı sözlü atışmayla ilgili bir soruya ise Albares, şu yanıtı verdi:

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"İspanya, Ukrayna ve Başkan Zelenskiy'yi destekliyor. Ukrayna halkı, İspanya'nın desteğine güvenebilir. Yalnız değiller. Biz onların yanındayız."

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