Aç kalan göçmen aileyi AİHM doyurdu

Helsinki İnsan Hakları Komisyonu Basın Sözcüsü Zsolt Zadori, Tompa bölgesindeki kampta geçen hafta cuma gününden beri yemek verilmeden tutulan 5 kişilik Iraklı ailenin durumunu AİHM’e taşıdı. Ebeveynlerin sadece çocuklarının yemeklerinden arta kalanlarla karnını doyurmaya çalıştığı aileye dair hızlı bir şekilde karar veren AİHM, aileye günde 3 defa yemek verilmesi gerektiğine hükmetti. İndex’e konuşan Zadori, Iraklı ailenin 8 aydır kampta kapalı tutulduğunu belirtti ve AİHM sayesinde mültecilere yemek verilmeye başladığını ifade etti.