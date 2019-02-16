Aç kalan göçmen aileyi AİHM doyurdu
Macaristan’da sığınmacıların iltica başvurusu için Sırbistan sınırında inşa ettiği kampta bir haftadır aç bırakılan Iraklı ailenin imdadına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yetişti.
Helsinki İnsan Hakları Komisyonu Basın Sözcüsü Zsolt Zadori, Tompa bölgesindeki kampta geçen hafta cuma gününden beri yemek verilmeden tutulan 5 kişilik Iraklı ailenin durumunu AİHM’e taşıdı. Ebeveynlerin sadece çocuklarının yemeklerinden arta kalanlarla karnını doyurmaya çalıştığı aileye dair hızlı bir şekilde karar veren AİHM, aileye günde 3 defa yemek verilmesi gerektiğine hükmetti. İndex’e konuşan Zadori, Iraklı ailenin 8 aydır kampta kapalı tutulduğunu belirtti ve AİHM sayesinde mültecilere yemek verilmeye başladığını ifade etti.
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