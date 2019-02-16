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Aç kalan göçmen aileyi AİHM doyurdu

Macaristan’da sığınmacıların iltica başvurusu için Sırbistan sınırında inşa ettiği kampta bir haftadır aç bırakılan Iraklı ailenin imdadına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yetişti.

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Helsinki İnsan Hakları Komisyonu Basın Sözcüsü Zsolt Zadori, Tompa bölgesindeki kampta geçen hafta cuma gününden beri yemek verilmeden tutulan 5 kişilik Iraklı ailenin durumunu AİHM’e taşıdı. Ebeveynlerin sadece çocuklarının yemeklerinden arta kalanlarla karnını doyurmaya çalıştığı aileye dair hızlı bir şekilde karar veren AİHM, aileye günde 3 defa yemek verilmesi gerektiğine hükmetti. İndex’e konuşan Zadori, Iraklı ailenin 8 aydır kampta kapalı tutulduğunu belirtti ve AİHM sayesinde mültecilere yemek verilmeye başladığını ifade etti. 

 

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