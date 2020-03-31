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Dünya

ABD'den vatandaşlarına çağrı! 'Acele edin'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ticari ve devlet destekli uçuşların yakında sona erebileceğini belirterek, ülke dışında bulunup ABD'ye dönmek isteyen vatandaşlarına 'acele etmeleri' çağrısında bulundu.

AA31 Mart 2020 Salı 21:49 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 21:49
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Bakan Pompeo, bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığında görevli yaklaşık 50 personelde Kovid-19 tespit edildiğini kaydeden Pompeo, bir personelin de virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan salgınla mücadele kapsamında yurt dışı ticari ve tahliye amaçlı devlet destekli uçuşların yakın zamanda durdurulabileceğini vurgulayan Pompeo, ABD'ye dönmek isteyen vatandaşlara elçiliklerle irtibata geçmeleri ve dönüş için acele etmeleri çağrısı yaptı.

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