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Dünya

Açık açık uyardı: Saldırırsanız bedeli çok ağır olur!

Rusya-Ukrayna gerilimi sürerken Almanya'dan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya askeri bir saldırı olması durumunda, Rusya'ya yaptırım uygulanacağını ve bunun Rusya için çok ağır bir bedeli olacağını söyledi.

AA8 Şubat 2022 Salı 00:26 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 00:26
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ABD Başkanı Joe Biden ile Washington'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Scholz, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda bunun bedeli çok ağır olacaktır." dedi.

Yaşanan gerilim nedeniyle çok zor bir durumda bulunulduğunu belirten Scholz, "Ukrayna'ya askeri bir tehdit olduğu aşikar ve Avrupa'nın güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda uygulanacak yaptırımlar hakkında yoğun bir çalışma yaptıklarına işaret eden Scholz,"Ukrayna'ya saldırı olması durumunda hızlıca karar alabilecek durumdayız." ifadesini kullandı.

Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattının durumunun sorulması üzerine Scholz, projenin adını anmadan, "Yaptırım durumunda bir ve birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

Scholz, ayrıca Normandiya formatında Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa arasındaki diplomatik kanalların yeniden canlandırılmasının önemini sözlerine ekledi.

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