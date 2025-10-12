Açık açık yazdılar: İsrail, Türkiye gerçeğiyle yüzleşmek zorunda

Gazze'de sağlanan ateşkes, dünya genelinde memnuniyetle karşılandı. İsrail kamuoyu ise dikkatini Türkiye'ye çevirdi. Washington'la yakınlaşan temaslar, Mısır ve Katar'la yürütülen üçlü müzakerelerdeki etkinlik ve Türkiye'nin sahadaki artan diplomatik varlığı, Tel Aviv basınında geniş yankı uyandırdı.

İsrail'in önde gelen gazeteleri, yayımladıkları analizlerde Türkiye'nin bölgesel rolünü farklı başlıklarla ele aldı. Maariv, Israel Hayom ve Ynet gibi yayın organları, Ankara'nın diplomatik çabalarının ateşkesin sağlanmasında etkili olduğu görüşünü öne çıkardı.

MAARİV: ABD, TÜRKİYE'Yİ 'BÖLGESEL GÜÇ' OLARAK TANIDI

Maariv gazetesi, haberinde, ABD'nin Türkiye'yi Orta Doğu'nun "merkezi bölgesel gücü" olarak tanıdığını yazdı.

Haberde, Washington'un bu yaklaşımının Ankara'nın bölgesel konumunu daha da güçlendireceği ifade edildi.

Gazete, Türkiye'nin NATO üyeliği, stratejik konumu ve diplomatik etkinliğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"ABD'nin Türkiye'yi 'merkezi güç' olarak tanımlaması bir prestij adımı değil, yeni jeopolitik dönemin habercisi. Türkiye, Gazze'nin geleceği ve yeniden inşasında Mısır'dan bile daha etkili bir aktör haline gelebilir."

İSRAİL HAYOM: TÜRKİYE VE KATAR SÜRECİN BELİRLEYİCİLERİ OLDU

İsrail Hayom gazetesi, Türkiye ve Katar'ın ateşkes sürecinde önemli rol oynadığını yazdı.

Gazeteye göre Ankara, artan diplomatik ağıyla bölgesel gündemin şekillenmesinde etkin bir konuma geldi.

YNET: İSRAİL, TÜRKİYE GERÇEKLİĞİYLE YÜZLEŞMEK ZORUNDA

Ynet, Türkiye'nin son dönemde bölgedeki etkisini hızla artırdığını vurguladı. Haberde, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Beyaz Saray'da yaptığı övgülerin İsrail'de rahatsızlık oluşturduğu belirtildi.

Ynet ayrıca, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşasında aktif rol üstlenmeye hazırlandığını aktardı. Haberde, Türk heyetlerinin Kahire'deki görüşmelere dahil olduğu ve Ankara'nın 'Ertesi Gün' planında etkin rol oynamayı hedeflediği belirtildi.

Gazeteye konuşan deneyimli gazeteci Smadar Perry ise Türkiye'nin Gazze'deki nüfuzunu hızla artırdığını vurguladı.

Perry'ye göre, Erdoğan'ın "Müslüman dünyanın lideri olma" vizyonu doğrultusunda Türkiye, Filistin'in yeniden inşasında ve bölgenin siyasi geleceğinde söz sahibi olacak.

Perry, İsrail'in bu yeni gerçeklikle yüzleşmek zorunda kalacağını ifade etti.