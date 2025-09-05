İSTANBUL 29°C / 22°C
Dünya

Açık açık yazdılar: Ne NATO ne de Avrupa Türkiye'den vazgeçebilir

İtalyan basını, Türkiye'nin Batı için vazgeçilmez bir müttefik olduğunu ve ne NATO'nun ne de Avrupa'nın Ankara ile bağlarını koparamayacağını yazdı.

5 Eylül 2025 Cuma 13:51

İtalya'nın saygın gazetelerinden Il Gazzettino, Türkiye'nin küresel siyasetteki belirleyici rolünü analiz eden bir makale yayımladı. Genel Yayın Yönetmeni Roberto Papetti imzasıyla çıkan yazıda, ne NATO'nun ne de Avrupa'nın Türkiye'den vazgeçemeyeceği belirtilirken, Ankara'nın olmadan bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanamayacağı vurgulandı.

İtalya merkezli Il Gazzettino gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Roberto Papetti, Türkiye'nin BRICS zirvesine katılımını değerlendirdi.

"BATI ANKARA'DAN KOPAMAZ"

Papetti, Türkiye'nin Batı için "öngörülemez ve zor" bir müttefik olduğunu kabul etmekle birlikte, NATO ve Avrupa'nın Ankara ile bağlarını koparamayacağını vurguladı.Papetti'ye göre, Türkiye'nin stratejik konumu ve NATO içindeki güçlü askeri varlığı ülkeyi Batı açısından vazgeçilmez kılıyor.

AVRUPA BAŞKAN ERDOĞAN'A İHTİYAÇ DUYUYOR

Türkiye'nin yeni jeopolitik denklemde bölgesel bir güçten çok daha fazlasını temsil ettiğini belirten Papetti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok yönlü dış politikasına dikkat çekti.

Papetti, "Ne NATO ne de Avrupa, Erdoğan'la yollarını ayırabilir. Bu, stratejik bir partneri kaybetmek ve onu kesin olarak Çin ile Rusya'ya itmek anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GÖZDEN ÇIKARILAMAZ"

Papetti, "Türkiye Batı için zor bir ortak olabilir ama asla gözden çıkarılamaz. Bu ilişki hassas bir dengeye dayanıyor ve Batı'nın çıkarına olan, bu dengeyi korumaktır" ifadelerini kullandı.

