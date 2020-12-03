Açık suçlama! ''Ülke Somali'ye yönelik saldırıların başladığı bir üs haline geldi''

AA 03 Aralık 2020 Perşembe 12:12 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 12:12

Dubbe, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Kenya'nın ülkedeki muhalifleri ve Jubaland eyaleti politikacılarını sık sık Nairobi'de ağırladığını söyledi.

Kenya'ya saygı duyduklarını, komşuluk ve karşılıklı ilişkilerini takdir ettiklerini vurgulayan Dubbe, "Biz bu ilkeleri her zaman savunuyoruz ancak Kenya bununla ilgilenmiyor gibi görünüyor ve pek de uygun olmayan bir hayalin peşinden koşmak istiyor. Mogadişu hiçbir zaman komşularımızda gerilim yaratmak isteyen bir Kenyalı muhalif siyasetçiye ev sahipliği yapmadı, bunun yerine Nairobi, Somali'ye yönelik saldırıların başladığı bir üs haline geldi." ifadesini kullandı.

Bakan Dubbe, Jubaland eyaletinden politikacıların da 2021 yılındaki seçimlerle ilgili tartışmaların ortasında Nairobi'de defalarca toplantı yaptığını belirtti.

- "KENYA'NIN ÇEKİLDİĞİ YERLERE EŞ-ŞEBAB YERLEŞTİ"

Kenya'nın kimseye bilgi vermeden Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) kapsamında görev yapan askerlerini Gedo bölgesindeki kasabalardan çektiğini ve buralara Eş-Şebab'ın yerleştiğini belirten Dubbe, "Kenyalı güçler, kimseye haber vermeden Gedo bölgesindeki kasabalardan çekildikten sonra orada Somalililerin yaşadığı sorunları bir düşünün. Bu bizim görmezden gelebileceğimiz bir şey mi?" diye konuştu.

Somali federal hükümeti, hafta başında, Nairobi'deki büyükelçisini geri çağırarak Kenya'nın Mogadişu'daki büyükelçisinden de ülkesine dönmesini istemişti.

Kenya Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin iç işlerine müdahale ettiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Kenya ve Somali arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'ndaki zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.