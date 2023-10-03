Açıklama BM'den geldi! İşte Karabağ'da gönüllü kalan Ermeni sayısı

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da 19-20 Eylül'de silahlı Ermeni gruplara gerçekleştirdiği operasyonun ardından Ermeni ayrılıkçılar silah bırakırken, Ermeni siviller ise Ermenistan'a dönüyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan gerçekleştirdiği basın toplantısında, yaklaşık 120 bin Ermeni nüfusu olduğu belirtilen Karabağ'dan ülkeye gelen Ermenilerin sayısının 100 bin 617'ye ulaştığını açıkladı.

"50 BİN ARASINDA ERMENİ KALMIŞ OLABİLİR"



Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric ise yaptığı açıklamada, Karabağ'da kalan Ermenilerin sayısının 50 ile bin arasında değişebileceğini ifade etti. Dujarric, "Bölgedeki BM ekibi Karabağ'da 50 ile bin civarında Ermeni'nin kaldığı bilgisini aldı" ifadelerini kullandı. Dujarric BM heyetinin ziyarette, tüm dükkanların kapalı olmasına rağmen okullar, hastaneler, kültürel ve dini altyapılar dahil olmak üzere sivil altyapıda herhangi bir yıkım belirtisine rastlamadıklarını aktardı. Dujarric, "Yerel halk veya diğer kişiler, son ateşkes sonucunda sivillere karşı şiddet uygulandığına dair kanıtları heyete sunmadı. BM heyeti, tarım arazilerinde hasara veya öldürülen hayvanlara rastlamadı" diye konuştu.

ERMENİLERE GÜVENLİ GEÇİŞ SAĞLANIYOR



Azerbaycan ordusu tarafından 19 Eylül'de Karabağ'da başlatılan ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı gruplar teslim olmuş, Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycanlı yetkililer arasında diyalog süreci başlamıştı. Azerbaycan, Ermeni silahlı grupların silahsızlanmayı kabul etmesinden 4 gün sonra bölgeden Ermenistan'a giden tek yolu Pazar günü açmıştı. Gönüllü olarak Ermenistan'a dönmek isteyen Ermenilerin ülkeye güvenli bir şekilde geçiş süreci başlamıştı.