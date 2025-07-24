Açıklama Dönem Başkanı Türkiye'den geldi! BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) görevini yerine getirme ve Gazze'de kalıcı ateşkes sağlama çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde üst düzey katılımla açık oturumla İsrail-Filistin meselesi ele alındı.

Dönem Başkanı'nın Türkiye olduğu İİT'nin adına Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız bir konuşma yaptı.

Gazze'de kalıcı bir ateşkese yönelik son müzakereler ve dolaylı görüşmelerin ardından doğan umut kıvılcımlarının hemen sonuç vermemesinin üzüntü verici olduğunu kaydeden Yıldız, "Bu durum, özellikle Gazze'deki Filistin halkını yasa dışı işgalin devam eden dehşetiyle, açlık ve mahrumiyetin en acı verici şekilleriyle baş başa bırakmaktadır. Her geçen gün, Gazze halkı dayanılmaz ve hayatı tehdit eden koşullarda yaşam savaşı verirken, daha fazla masum hayat yitirilmektedir." ifadelerini kullandı.

İİT Grubu'nun Gazze Şeridi'nde İsrail işgali tarafından işlenen soykırım, zorla yerinden etme, aç bırakma ve yıkım dahil olmak üzere suçların tırmanışını güçlü bir şekilde kınadığını bir kez daha vurgulayan Yıldız, "İİT, bu eylemleri savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar olarak görmektedir." dedi.

İsrail'in Gazze'deki yerli Filistinli sivil nüfusunu zorla yerinden etmeyi amaçlayan planlı stratejisinin temel insan haklarının ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukukun tüm normlarının açık bir ihlali olduğunu söyleyen Yıldız, İİT'nin BMGK'yı Orta Doğu'daki bu uzun süredir devam eden krizin tarihi kritik döneminde, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına dair birincil sorumluluğunu üstlenmeye davet ettiğinin altını çizdi.

Yıldız, "İİT Grubu, Konsey'i, kalıcı ateşkese yönelik tüm yönleriyle uygulanacak olan mevcut müzakerelerin desteklenmesi çağrısında bulunmaktadır." mesajını verdi.

- İİT, İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRGANLIĞINI ŞİDDETLE KINADI

Aynı şekilde, İİT Grubu'nun İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırganlığını şiddetle kınadığına dikkati çeken Yıldız, " Bu vesileyle, İsrail saldırganlığına karşı Suriye hükümetinin meşru müdafaa hakkını desteklediğimizi ifade ediyor ve uluslararası toplumun, İsrail'in Suriye topraklarındaki devam eden ihlallerine karşı uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarının işletilmesi dahil olmak üzere, üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesinin gerekliliğini vurguluyoruz." diye konuştu.

- TÜRKİYE'DEN, ULUSLARARASI FİLİSTİN KONFERANSI'NA DESTEK ÇAĞRISI

Türkiye adına yaptığı konuşmada Büyükelçi Ahmet Yıldız, gelecek hafta BM'de gerçekleşecek Uluslararası Filistin Konferansı'nı tarihi bir fırsat olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin tüm üye devletleri adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış için kolektif çabaları yeniden canlandırma fırsatını değerlendirmeye çağırdığını aktaran Yıldız, "Bu doğrultuda, Filistin Devleti'nin uluslararası alanda daha fazla tanınmasının ve BM'ye tam üyeliğinin sağlanmasının, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi yolunda kritik adımlar olduğunun altını çiziyoruz." dedi.

Yıldız, BMGK'yı Gazze'deki acılara son vermek, BM Şartı'nın ilkelerini korumak için birlik, kararlılık ve ahlaki netlikle harekete geçmeye davet ettiklerini belirterek, "Gazze'de derhal ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması, uluslararası hukuka uygun olarak insani yardımların engelsiz erişimi ve iki devletli çözüme yönelik acil ve yenilenmiş bir taahhüt çağrılarımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Filistin Konferansı hakkında Büyükelçi Yıldız, "Bu, tarihi bir fırsattır. Tüm Konsey üyelerinin bu fırsatı değerlendirmesini ve konferansın başarısına katkı sunmasını umuyoruz." vurgusunu yaptı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05.16 İsrailli bakanların, Gazze'de Hamas ile yapılması olası ateşkes anlaşmasından sonra saldırılara yeniden dönülmesi ihtimalinin düşük olduğunu söylediği bildirildi.

03.52 İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

02.41 BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki ağır insani krizi görüşmek üzere 23 Temmuz'da toplandı. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı sıfatıyla Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız tarafından sunulan kapsamlı açıklamada, İsrail'in saldırıları "soykırım" olarak nitelendirildi ve uluslararası topluma derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.

01.36 Japonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yamazaki Kazuyuki, Gazze'deki insani krize dikkati çekerek, tüm taraflara acil ateşkes ve esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

00.26 Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus'un yardımcısı Anisuzzaman Chowdhury, Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası toplumu, Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlama çabalarına daha etkin şekilde katılmaya çağırdı.

00.19 Filistin STK'lar Ağı (PNGO), İsrail'in ablukası ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ndeki soykırımın ve açlığın acilen durdurulması için çağrı yaptı.

-⁠ ⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 219 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 45 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 363 kişi yaşamını yitirdi, 31 bin 4 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1060'a, yaralıların sayısı da 7 bin 207'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.