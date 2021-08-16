Açıklama yaptılar: Afgan uçağını düşürdük

AA 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:02 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:02

Özbekistan Savunma Bakanlığı, Afganistan sınırı yakınındaki Surhanderya bölgesinde düşen Afganistan silahlı kuvvetlerine ait uçağın Özbekistan silahlı kuvvetlerince vurulduğunu duyurdu.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma birliklerinin, dün gece Afganistan silahlı kuvvetlerine ait askeri uçağın ülke hava sahasını ihlal etmesini önlediği, düşürülen uçağın ülke sınırlarını ihlal ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, olayda ölen olmadığı bildirildi.

Daha önce, yerel basında yer alan haberde, dün gece Özbekistan'ın Afganistan ile sınırındaki Surhanderya bölgesinde Afgan silahlı kuvvetlerine ait uçağın düştüğü, uçakta bulunan iki Afgan askerinin yaralandığı iddia edilmişti.

Afganistan'da Taliban'dan kaçan içinde ikisi kadın 143 Afgan askerinin bulunduğu Afganistan silahlı kuvvetlerine ait 3 uçak ve 2 helikopter, dün gece, Tacikistan'ın Afganistan sınırındaki Bohtar havaalanına iniş yapmıştı.