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Dünya

Acil iniş yapan pilot ''mesaim bitti'' diyerek uçmayı reddetti

Suudi Arabistan'dan Pakistan'a gitmek üzere havalanan ve kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yapan uçağın pilotu, mesai saatinin dolduğu gerekçesiyle uçuşu tamamlamayı reddetti.

TRT Haber20 Ocak 2022 Perşembe 11:46 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 11:46
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Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait uçak, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a doğru hareket etti.

Ancak uçağın pilotu, kalkıştan kısa süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle Suudi Arabistan'ın Dammam Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Express Tribune'deki habere göre, pilot daha sonra, mesai saatinin dolduğunu söyleyerek uçuşu tamamlamayı reddetti.

Bunun ardından yolcuların pilotu protesto etmesi ufak çaplı bir kaosa yol açtı. Havalimanı yetkilileri, durumu kontrol altına almak için güvenlik personelini çağırdı. ve yolcuların konaklaması için otel tahsis edildi.

PIA sözcüsü, uçuş güvenliği için pilotun dinlenmesinin gerekli olduğunu belirterek yolcuların belirli bir süre için otelde istirahat edeceğini söyledi.

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