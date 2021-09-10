Açlık grevine başladılar! Askerler müdahale ediyor: 12 yaralı

AA 10 Eylül 2021 Cuma 19:57 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 20:00

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu gösterilere gerçek ile plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla saldırdı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin Nablus'un Beyta ve Beyt Decin başta olmak üzere farklı beldelerinde İsrail askerleri tarafından plastik kaplı madeni mermi ile yaralanan 12 Filistinliye müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 28 Filistinlinin de İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ve bazılarının boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Filistinli 6 tutuklunun, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmasının ardından İsrail güçleri tutuklulara yönelik baskıları artırmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esirler Heyeti, bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli tutuklulara yönelik "Nazi suçları" işlediğini belirterek, uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruması için devreye girme çağrısında bulunmuştu.