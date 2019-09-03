Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çalışması yapan Lute, cumartesi gecesi Ada'ya geldi. BM diplomatı, pazar günü ve dün, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşme yaptı.

Rum basınına açıklama yapan Anastasiadis, 'Kıbrıs'ta yeniden müzakerelerin başlama şartı olarak Türkiye'nin bölgeden çekilmesi ve Maraş konusunda adım atılmaması' şartı ortaya koydu. Rumlar, yeniden başlayacak müzakerelerin eskisi gibi olmasını istedi.

Lute'nin temaslarının devam ettiği bir anda KKTC'den çok sert açıklama geldi.

AKINCI'YA SERT UYARI

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya yönelik bir mesaj yayınladı.

Özersay sosyal meyda üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Bu şartlarda olamayacağı defalarca ispat edilmiş olan aynı zeminde, aynı süreçlere bizi yeniden hapsetmeye kalkanlar Kıbrıs'taki durumun değişmesini istemeyen asıl statükoculardır, bu yanlışı yapanları ne tarih, ne de Kıbrıs Türkü affeder."

BM diplomatı Lute, liderlerle bugün de görüşmeler gerçekleştiriyor.