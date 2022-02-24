Adama Dieng'den 'şiddeti durdurun' çağrısı

AA 24 Şubat 2022 Perşembe 17:50 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 17:53

Dieng, 20 Şubat'ta başladığı temaslarının son gününde başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "Sudanlı yetkililere, barışçıl göstericilere karşı şiddetin durdurulması, tutukluların serbest bırakılması, olağanüstü halin kaldırılması ve insan hakları ihlali iddialarına yönelik şeffaf soruşturmalar yapılması çağrısında bulundum." dedi.

Ellerinde 80'den fazla göstericinin öldürüldüğü, tutuklanan 135 kişiden 20'sinin hala içeride olduğuna dair bilgiler bulunduğunu belirten Dieng, göstericilere ateş açılması, aşırı baskı uygulanması, hastanelere saldırılması, basına gözdağı verilmesi, protestoculara karşı şiddet ve işkence uygulanmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Dieng, ihlallere dair bağımsız ve tarafsız soruşturma yürütülmesi, barışçı göstericilere müdahalede uluslararası normlara uyulması gerektiğini ifade etti.

BM uzmanı Dieng, gözaltında tecavüz vakalarına dair ellerinde veriler bulunduğunu ancak mağdurların kültürel sebepler ve adalet sistemine güvenmemeleri nedeniyle bu tür vakaları açıklamadığını savundu.

Sudan'ın insan hakları, özgürlükler ve adalet konularında yeni bir dosya açması gerektiğini dile getiren Dieng, haziranda Cenevre'deki BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine Sudan'daki insan hakları ihlalleri ile ilgili kapsamlı bir rapor sunacağını kaydetti.

Dieng, BM tarafından 25 Ekim'de atanmıştı.

Sudan'da yaklaşık 4 ay önce ordu yönetime el koyup hükümeti feshetti ve olağanüstü hal ilan edildi ancak şimdiye kadar ülkede hükümet kurulamadı.

BM'nin, 8 Ocak'ta ülkedeki krizin çözümü için Sudanlı taraflar arasında başlattığı siyasi diyalog sürecinden henüz netice alınamadı.

Bağımsız Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, 25 Ekim'den bu yana güvenlik güçlerinin sivil yönetim talebiyle düzenlenen barışçıl gösterilere müdahaleleri sonucu 82 kişi hayatını kaybetti.

Geçiş döneminin tek otoritesi Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.