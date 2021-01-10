Aden Havalimanı saldırısı sonrası güvenlik planı hazırlandı

AA 10 Ocak 2021 Pazar 19:30 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 19:31

Aden Valiliği Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki güvenlik komitesi, Vali Ahmed Hamid Lemles başkanlığında bir toplantı düzenledi.

Hazırlanan plan kapsamında, ortak bir operasyon odası oluşturulması ve kurallara uymayanların yakalanması için dükkanlara ve halka açık caddelere kameralar yerleştirilmesi yönünde karar alınan toplantıda, tüm birimlerin katılımıyla Aden'e güvenlik kordonu uygulanması kararlaştırıldı.

Toplantıda, terör güçleri ve sabotaj eylemlerinde bulunan grupların Aden'de güvenliği ve huzuru bozmak için yeniden faaliyete geçtiğini kaydeden Aden Valisi Lemles, "Bu eylemlerin arkasında, kartları yeniden dağıtmak, diplomatik misyonların geri dönüşünü engellemek için istikrarsız bir Aden görüntüsü oluşturmak ve uluslararası örgütlerin faaliyetlerini durdurarak kentten ayrılmaya zorlama gibi amaçlar bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Güvenlik önlemlerine ilişkin daha fazla detay paylaşılmazken, tedbirlerin ne zaman uygulanacağı da açıklanmadı.

- ADEN HAVALİMANI VE AYRILIKÇI MİLİSLERİN KENTTEKİ ASKERİ KAMPI HEDEF ALINDI

Aden Havalimanı'nda, yeni kurulan hükümetin kabine üyelerinin 30 Aralık 2020'de Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada, 3 patlama meydana gelmişti.

Patlamalarda 28 kişinin yaşamını yitirdiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de havalimanı saldırından 1 hafta sonra, 8 Ocak'ta, GGK'ya bağlı Hizam Emni güçlerine ait askeri kampın önündeki bir çöp konteynerinde patlama meydana gelmişti.

Çöp konteynerindeki patlamanın çevrede büyük bir gürültünün yanı sıra yakınlardaki bir okulun duvarlarında hasara yol açtığı ancak ölü ya da yaralı bulunmadığı kaydedilmişti.