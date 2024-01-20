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Dünya

Aden Körfezi'nde tansiyon yükseldi! ABD: Gemisavar füzesini imha ettik

ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz'de İran destekli Husi gemilerini vurmasının ardından yeniden ABD'nin Husi gemisini vurması tansiyonu yükseltti. ABD, Aden Körfezi'ne yönelen Husilere ait gemisavar füzeyi vurarak imha ettiğini bildirdi.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 22:57 - Güncelleme:
Aden Körfezi'nde tansiyon yükseldi! ABD: Gemisavar füzesini imha ettik
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Husilerin gemisavar füzesinin fırlatmaya hazır konumda olduğu belirtilerek, ABD'nin sabah saatlerinde füzeye hava saldırısı düzenlediği ifade edildi. Saldırının "gemilere yönelik saldırıları engellemek ve seyrüsefer serbestisini korumak" için düzenlendiği kaydedilen açıklamada, ABD güçlerinin Husilere ait gemisavar füzenin bölgedeki ABD gemilerine tehdit teşkil ettiğini tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, gemisavar füzenin vurularak imha edildiği aktarılarak, "Bu eylem uluslararası suları daha güvenli hale getirecek." ifadesi kullandı.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü açıkladı.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu bildirdi.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

  • husiler
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  • Aden Körfezi

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