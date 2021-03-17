Aden'deki Başkanlık Sarayı baskını! GGK ve Riyad'a tepki

AA 17 Mart 2021 Çarşamba 08:04 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 08:04

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, geçici başkent Aden'deki Meaşık Başkanlık Sarayı'na düzenlenen baskının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) provokasyonları sonucu yaşandığını belirtirken, Suudi Arabistan'a da tepki gösterdi.

Rahbi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Riyad Anlaşması'nın uygulanmamasından, Aden'deki durumun kaosa dönüşmesinden ve GGK çetelerinin devletin tüm yeteneklerini kontrol etmesinden Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğunu kaydetti.

"GGK yöneticileri tarafından Riyad Anlaşması'nın askeri ve güvenlik boyutunun uygulanmasında başarısızlık yaşanması için yapılan provokasyonların ardından Meaşık Sarayı'na baskın düzenlendi." ifadelerini kullanan Rahbi, bu baskının söz konusu anlaşma kapsamındaki siyasi sürecin askeri sürece öncelenmesinin doğal bir sonucu olduğunu savundu.

Yemen Cumhurbaşkanı Aburabbu Mansur Hadi'nin Riyad Anlaşması'nın askeri ve güvenlik boyutunun uygulanmasını istediğinde, Suudi Arabistan'ın siyasi boyutu uygulamak ve askeri süreci ertelemek için güçlü bir baskı uyguladığını aktaran Rahbi, Aden'deki durumun olduğu gibi kaldığını ve GGK milislerinin kentteki her şey üzerinde tam anlamıyla kontrolünü dayattığını ifade etti.

Suudi Arabistan ve GGK'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Aden'de meşru hükümetin yönetim merkezi konumundaki Meaşık Başkanlık Sarayı, hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce gösterici tarafından basılmıştı.

Yemen hükümetine yakın bir yetkili, baskının "planlı ve silahlı bir eylem" olduğunu belirtmiş, yerel kaynaklar da bazı göstericilerin BAE destekli ayrılıkçı GGK'ye ait pankartlar taşıdığını aktarmıştı.

- YEMEN HÜKÜMETİ İLE GGK ARASINDAKİ ANLAŞMA

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 10 Aralık 2020'de Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nin, 24 bakandan oluşacak bir hükümetin kurulması ve 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunun uygulanması konusunda anlaştığını duyurmuştu. Koalisyon güçleri, 12 Aralık 2020'de de anlaşmanın, askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün planlandığı gibi uygulandığını açıklamıştı.

Yemen'de 18 Aralık 2020'de hükümet ile BAE destekli GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde, Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan yeni hükümet kurulmuştu.

YEMEN'DEKİ BAE DESTEKLİ GÜNEY GEÇİŞ KONSEYİ MECLİS BAŞKANI, MEAŞIK BAŞKANLIK SARAYI BASKININA SAHİP ÇIKTI

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Meclis Başkanı Ahmed Said bin Berik, geçici başkent Aden'deki Meaşık Başkanlık Sarayı'na düzenlenen baskını sahiplendi.

GGK Meclis Başkanı Berik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Seyun kentinde dün düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere işaret ederek, "Güney halkının iradesi sürekli kazanıyor. Aden, bugün Seyun'un evlatlarının intikamını aldı." ifadelerini kullandı.

Güney halkının GGK etrafında kenetlendiğini belirten Berik, "Bugün ya da yarın masayı ters yüz edeceğiz. Kurnazlığa yer yok. Kısa süre sonra Aden'deki Tahrir Meydanı'ndan bir açıklama yapacağız." açıklamasında bulundu.

Berik açıklamasında ayrıca, Lahic ve Ebyen kentleri içinde planlarının olduğunu kaydetti.

YEMENLİ BAKAN YARDIMCISI, BAŞKANLIK SARAYI BASKINI SONRASI, HÜKÜMETİN ADEN'DEN AYRILMAYACAĞINI AÇIKLADI

Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Muhammed Kıyzan, geçici başkent Aden'deki Başkanlık Sarayı'na düzenlenen baskının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Suudi Arabistan'ın ülkedeki çabalarını bozma isteğini teyit ettiğini belirterek, hükümetin Aden'den ayrılmayacağını ifade etti.

Kıyzan, Aden'de meşru hükümetin yönetim merkezi konumundaki Meaşık Başkanlık Sarayına, hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce gösterici tarafından düzenlenen baskının ardından AA muhabirine açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı, BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı milislerin yardımıyla baskın düzenlenmesinin, hükümetin 30 Aralık'ta Aden'e dönmesinden bu yana beklenen bir olay olduğunu ifade etti.

GGK'nın 2019'da meşru hükümet ile imzaladığı Riyad Anlaşmasında yer alan; güvenlik ve askeri kısımlar başta olmak üzere hiçbir maddesini uygulamadığına dikkati çeken Kıyzan, şunları söyledi:

"GGK, kendi milisleri Aden, Ebyen ve Sokotra'da iken Cumhurbaşkanlığı Koruma Tugayları ve İçişleri Bakanlığına bağlı birliklerin, Aden'e girişini engelledi. GGK, kamu ve özel kurumları kontrolü altında tutarken hükümetin görevlerini yerine getirmesine izin vermedi."

- "HÜKÜMET HALKIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN ÇABALAYACAK"

"Hükümet, başta maaşların ödenmesi olmak üzere halkın sorunlarını çözüme kavuşturmak için her türlü çabayı sarf edecek." diyen Kıyzan, şunları söyledi:

"GGK, hükümeti başarısız kılmak ve onu Aden'den çıkarmak için art arda krizler uyduruyor. Yemen hükümeti geçici başkent Aden'den ayrılmayacak."

Kıyzan, "Hükümet karargahına yönelik baskın, GGK'yı destekleyen BAE'nin, Riyad Anlaşmasının sponsoru ve garantörü olan Suudi Arabistan'ın ülkedeki çabalarını başarısız hale getirme isteğini doğruluyor." ifadesini kullandı.

Kıyzan, Yemen sokaklarının "bu yasadışı eylemlerin Husi milisler ile GGK milisleri arasındaki koordinasyon ve karşılıklı çıkar çerçevesinde geliştiğine" inandığına işaret ederek, bu eylemlerin, son günlerde Marib, Taiz ve Hacce'de ağır yenilgilerle karşılaşan Husiler üzerindeki baskının azaltılması için yapıldığı görüşünü dile getirdi.

YEMEN HÜKÜMETİ, ADEN'DEKİ MEAŞIK SARAYINA YÖNELİK BASKINI "DEVLETE SALDIRI" OLARAK NİTELENDİRDİ

Yemen hükümeti, Meaşık Başkanlık Sarayına düzenlenen baskının barışçıl gösteriyle ilgisi olmadığını, bunun devlete saldırı olarak kabul edildiğini bildirdi.

Yemen resmi haber ajansının haberinde, "Barışçıl olmaktan çıkan bu gösteri ancak kaos çağrısı yapanlara, güvenliği ve istikrarı tehdit edenlere, özellikle de Husi milislere hizmet eder." ifadesi kullanıldı.

Olayların, "Riyad Anlaşması'nın güvenlik ve askeri açılardan uygulanma sürecini hızlı bir şekilde tamamlama çabalarını iki katına çıkarma ihtiyacı"nı vurguladığı belirtildi.

Haberde, hükümetin, vatandaşların özellikle hizmet seviyesi ve ekonomik durumun iyileştirilmesi konusundaki meşru talep ve haklarına anlayış gösterdiği ve bunların "öncelikli konular" olduğu kaydedildi.

SUUDİ ARABİSTAN ADEN'DEKİ MEAŞIK SARAYI BASKININI KINADI

Suudi Arabistan, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki Meaşık Sarayı'na düzenlenen baskını şiddetle kınadı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Göstericiler tarafından yapılan baskının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, Riyad Anlaşması'nın iki tarafı, anlaşmanın geri kalan noktalarının uygulanmasını tamamlamak üzere acilen Riyad'da toplanmaya çağırıldı.

Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında yapılan Riyad Anlaşması'nın ülke halkının çeşitli kesimlerinin birliğinin bir garantisi olduğu vurgulanan açıklamada, anlaşmanın uygulanmasının kapsamlı siyasi çözüme ulaşmaya büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.