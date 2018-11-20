Afganistan'da meydana gelen patlamada en az 40 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de din adamlarının toplantısına intihar saldırısı düzenlendi. En az 40 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi de yaralandı.

Kabil merkezli TOLOnews'in aktardığına göre, saldırgan, Mevlid-i Nebevi için bir düğün salonunda toplanan din adamlarını hedef aldı.