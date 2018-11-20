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Afganistan'da meydana gelen patlamada en az 40 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de din adamlarının toplantısına intihar saldırısı düzenlendi. En az 40 kişi hayatını kaybetti.

  • star.com.tr
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de din adamlarının toplantısına intihar saldırısı düzenlendi. En az 40 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi de yaralandı.

Kabil merkezli TOLOnews'in aktardığına göre, saldırgan, Mevlid-i Nebevi için bir düğün salonunda toplanan din adamlarını hedef aldı.

 

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