Afganistan'da meydana gelen patlamada en az 40 kişi öldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de din adamlarının toplantısına intihar saldırısı düzenlendi. En az 40 kişi hayatını kaybetti.
- star.com.tr
Afganistan'ın başkenti Kabil'de din adamlarının toplantısına intihar saldırısı düzenlendi. En az 40 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi de yaralandı.
Kabil merkezli TOLOnews'in aktardığına göre, saldırgan, Mevlid-i Nebevi için bir düğün salonunda toplanan din adamlarını hedef aldı.
#KabulExplosion – Dozens of ambulances rushed to the scene of tonight’s deadly bombing at a major wedding hall in the city center. Health officials said early indications are that over 40 people have been killed and dozens more wounded #Afghanistan pic.twitter.com/YrTagLtPo6— TOLOnews (@TOLOnews) 20 Kasım 2018
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