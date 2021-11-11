Aeroflot, göçmen krizinde rolü olduğu iddiasını yalanladı

AA 11 Kasım 2021 Perşembe 12:29 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 12:29

Aeroflot'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Belarus'a göçmen taşıdığı ve bu nedenle Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanabileceğine yönelik iddialar değerlendirildi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, "Aeroflot'un, Belarus'a toplu göçmen taşınmasının bir parçası olduğuna yönelik bilgiler doğru değildir." denildi.

Aeroflot'un söz konusu iddialara karşı hukuki adım atma hakkının saklı olduğunun belirtildiği açıklamada, "Aeroflot, Irak, Suriye ve İstanbul-Minsk rotalarında düzenli uçuş yapmamaktadır ve bu güzergahlarda charter uçuşları da yoktur. Yaptırım tehdidi hakkındaki bilgiler, şirketin faaliyeti, finansal yapısı ve kapitalizasyonu üzerinde önemli olumsuz etkilere neden olabilir." ifadelerine yer verildi.

Batılı yetkililerin, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizinde Aeroflot'un da rolü bulunduğuna yönelik iddiaları ve bu nedenle yaptırımın gündemde olduğuna yönelik açıklamaları nedeniyle şirketin hisseleri günün ilk yarısında yüzde 2,4 değer kaybetmişti.