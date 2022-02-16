Af Örgütü: Tigray güçleri, Etiyopya'da sivilleri öldürdü, kadınlara tecavüz etti

AA 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:08 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:08

Örgütün görgü tanıklarıyla görüşerek hazırladığı raporda, ülkenin kuzeyindeki Amhara bölgesinde Tigray güçlerinin yaptığı insan hakları ihlallerine yer verildi.

Raporda, TPLF güçlerinin sivilleri öldürdüğü ve birçok kadına tecavüz ettiği bilgisi paylaşıldı.

Uluslararası Af Örgütü Doğu Afrika Direktör Yardımcısı Sarah Jackson, geçen sene ağustos ve eylül aylarında Chenna ve Kobo bölgelerinde tecavüze uğrayan 30 kadınla görüşüldüğünü bildirdi.

Jackson, hastaneler de dahil bölgede yaygın şekilde tecavüz vakaları, cinayetler ve yağmaların yaşandığını belirtti.

Raporda, bu suçlara karışmış kişilerin belgelendiği ifade edilerek TPLF yönetimine, "söz konusu vahşetin biran evvel sonlandırılması" çağrısı yapıldı.

Kasım 2020'de başlayan ve Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.