ABD’ye gitmeyin uyarısı

ULUSLARARASI Af Örgütü (Amnesty International) ABD’yi ziyaret etmeyi planlayanlara yönelik bu ülkedeki silahlı saldırıları gerekçe göstererek, seyahat uyarısı yayımladı. İngiltere merkezli insan hakları teşkilatı Uluslararası Af Örgütü, yayımladığı seyahat uyarısıyla, ABD’yi ziyaret etmeyi planlayanlara yaşanan silahlı saldırılar nedeniyle “son derece dikkatli” olmaları tavsiyesinde bulundu. ABD’ye gideceklere kalabalık yerlerden, özellikle de kültürel etkinliklerden, ibadethanelerden, okullardan ve alışveriş merkezlerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulunuldu. ABD’ye gideceklerin yerel barlarda, gece kulüplerinde ve kumarhanelerde de dikkatli olmaları istendi. Uyarı metninde “Ziyaretçiler cinsiyetlerine, ırklarına, geldikleri ülkeye, etnik arka planlarına ve cinsel yöneliminlerine bağlı olarak silahlı şiddetin hedefi olmak bakımından daha yüksek risk altında olabilirler ve buna göre plan yapmalılar” değerlendirmesine yer verildi.

TRUMP’A ‘BEYAZ IRKÇILIK’ PROTESTOSU

ABD’de beyaz ırkçılığa karşı adım atmamakla suçlanan Başkan Trump, 9 kişinin öldüğü silahlı saldırının yaşandığı Ohio eyaletinin Dayton kentine yaptığı ziyarette protestolarla karşılandı. Trump’ın silahlı saldırının kurbanlarının ailelerine bu tür silahlı saldırıları engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını söylediği belirtildi. Trump’ın ziyareti sürerken yakın bir bölgede toplanan kalabalık gruplar, Trump’ı protesto etti. Trump’ı “beyaz ırkçılara karşı hiçbir şey yapmamak”la suçlayan göstericiler, Trump aleyhine sloganlar attı.