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AFAD Arnavutluk'taki depremzedelere yardım malzemesi dağıttı

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem nedeniyle zor günler geçiren Arnavutluk'taki bin aileye gıda malzemesi yardımında bulundu.

  • AA
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Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrası Arnavutluk'a gelen AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra yardım malzemesi dağıtımına geçti.

AFAD görevlileri, yerel yetkililerle yardım malzemesine ihtiyaç duyulduğunu belirledikleri Fush Mamuras, Droje, Shperdhet, Ladja Demokracia, Zheje ve Gjorm köyleri ile Laç kentinde bin gıda kolisini afetzedelere ulaştırdı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli de yardım malzemesi dağıtımında destek oldu.

"24 saat boyunca yaptığımız çalışmalar halkı çok etkiledi"

AFAD Ankara Birlik Müdürü Kartal Muhçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için Arnavutluk'a geldiklerini, Dıraç'taki bir otel enkazından bir kişinin cansız bedeninin çıkarılması çalışmasında görev aldıklarını söyledi.

Ülkede arama kurtarma faaliyetlerinin sona erdiğini anımsatan Muhçı, şunları kaydetti:

"İnsani yardım faaliyetlerine başladık. Yaklaşık bin ailenin ihtiyacını karşılayacak şekilde deprem etkilenen bölgelerde insani yardım malzemesi dağıtım faaliyetinde bulunuyoruz. Arama kurtarma faaliyetleri yürüttüğümüz enkazda halkın aşırı bir ilgisi vardı. Hepsi ülkemize sevgilerini dile getirdi. Ekiplerimiz de onlara karşı ilgili ve alakalıydı. Ekiplerimizin 24 saat boyunca yaptığı çalışmalar, halkı gerçekten çok etkiledi. Sonuçta biz iki kardeş ülke ve milletiz. Tüm ekibimizde bunun bilincinde aynı şekilde Arnavutluk halkının da bunun bilincinde olmasına çok sevindik."

Afetzedelerden Türkiye'ye teşekkür

Afetzedelerden Hamit Dava ise depremin çok korkutucu olduğunu belirterek, ailesinden kimsenin zarar görmediği için Allah'a şükrettiğini bildirdi.

Deprem nedeniyle kendilerini çok kötü hissettiklerini ifade eden Dava, Arnavutluk'a yardım gönderen Türkiye'ye ve Arnavutluk'ta 500 ev yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Alesia Bamci de deprem nedeniyle büyük korku yaşadıklarını, aile üyelerinin birbirlerine desteğiyle bu zor zamanları atlatmaya çalıştıklarını anlattı. Bamci, yardımları için Türkiye'ye teşekkür etti.

Öte yandan, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri Komutanı Albay Artur Meçollari, AFAD ve UMKE personeline arama kurtarma çalışmalarına katkılarından dolayı teşekkür ederek Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku'nun imzaladığı takdir belgesini verdi.

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