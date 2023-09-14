AFAD Başkanı Memiş: Yaklaşık 4 bin ton yardım malzemesi gönderildi

Memiş, İzmir Alsancak Limanı'ndan Libya'ya gidecek gemilerin hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya'daki sel felaketinin ardından AFAD olarak arama kurtarma ve insani yardım organizasyonlarını planlayıp icra etmeye başladıklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklarla Libya'ya ilk intikal eden ülkenin Türkiye olduğunu belirten Memiş, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin personeli olarak bizler AFAD ve diğer ekiplerimizle beraber ilk biz oraya intikal ettik ve hala daha orada bu büyük acıyı, büyük felaketi yaşayan insanlara yardım eli uzatan en güçlü ülke Türkiye, en güçlü şekilde destek veren biz Türk milletiyiz." diye konuştu.

Memiş, ekiplerin halen arama kurtarma faaliyetlerine devam ettiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ümit ediyoruz ki sağ olarak insanlara ulaşalım ve onları kurtaralım, hayatta tutalım. Eğer değilse yakınlarını kaybetmiş insanlar için de cenazelere ulaşalım diye büyük bir çaba sarf ediyoruz. Ayrıca orada yaşayan, sağ kurtulan, bu afetten bir şekilde sağ kurtulan insanların da günlük yaşamlarını devam ettirmeleri için gereken yardımı da yapmaya çalışıyoruz. Bugün Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki askeri gemimizle 550 personel, 42 araç, 8 bot, 2 bin 250 çadır, 22 bin battaniye, 1750 gıda kolisi, 240 bin litre su, yani toplamda yaklaşık 4 bin ton yardım malzemesiyle beraber yola çıkıyoruz."

Üçüncü geminin de yola çıkacağını aktaran Memiş, "Bizler Türk milleti ve Türk devleti olarak, 6 Şubat deneyimiyle umarız ki en kısa sürede Libya'da yaşayan insanların, Libyalı kardeşlerimizin acısına ortak oluruz." dedi.