AFAD yeni yardımların Mısır'a gönderildiğini açıkladı

AFAD'dan yapılan açıklamada, 7 Ekim'den itibaren tüm dünyanın gözü önünde hayatta kalma mücadelesi veren ve temel insani ihtiyaçlara erişimi engellenen Filistin'in yanında olmaya devam edildiği belirtildi.

Bugüne kadar bölgeye kargo uçaklarıyla çok sayıda battaniye, gıda kolisi, tıbbi malzeme ve jeneratörün Filistin'e ulaştırıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün, İzmir Alsancak Limanı'ndan hareket edecek insani yardım gemimizle 8 sahra hastanesi, 615 jeneratör, 8 tır su, çok sayıda tıbbi malzemeyi Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gönderiyoruz. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir an önce son bulması, Filistinli çocukların gözyaşlarının dinmesi dileğiyle. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde."