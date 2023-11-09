İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2023 Perşembe / 26 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5052
  • EURO
    30,5862
  • ALTIN
    1783.22
  • BIST100
    7796.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AFAD yeni yardımların Mısır'a gönderildiğini açıkladı
Dünya

AFAD yeni yardımların Mısır'a gönderildiğini açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, İzmir Alsancak Limanı'ndan hareket edecek insani yardım gemisiyle 8 sahra hastanesi, 615 jeneratör, 8 tır su ve çok sayıda tıbbi malzemenin Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a gönderileceğini bildirdi.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 16:21 - Güncelleme:
AFAD yeni yardımların Mısır'a gönderildiğini açıkladı
ABONE OL

AFAD'dan yapılan açıklamada, 7 Ekim'den itibaren tüm dünyanın gözü önünde hayatta kalma mücadelesi veren ve temel insani ihtiyaçlara erişimi engellenen Filistin'in yanında olmaya devam edildiği belirtildi.

Bugüne kadar bölgeye kargo uçaklarıyla çok sayıda battaniye, gıda kolisi, tıbbi malzeme ve jeneratörün Filistin'e ulaştırıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün, İzmir Alsancak Limanı'ndan hareket edecek insani yardım gemimizle 8 sahra hastanesi, 615 jeneratör, 8 tır su, çok sayıda tıbbi malzemeyi Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gönderiyoruz. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir an önce son bulması, Filistinli çocukların gözyaşlarının dinmesi dileğiyle. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde."

  • Gazze yardımı
  • Mısır gönderiği
  • afad

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.