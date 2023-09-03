AFAD'dan Samsun'daki yağışlara ilişkin açıklama

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Samsun il genelinde bugün aşırı yağışlar sonucu mahsur kalma ve su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.

İlde metrekareye düşen yağış miktarının Merkez'de 79 milimetre, Canik ilçesinde 128 milimetre, İlkadım ilçesinde ise 149 milimetre olarak ölçüldüğü, diğer ilçelerin de yoğun yağış aldığı belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1177 ihbar ulaştığı bildirilen açıklamada, bölgedeki müdahale çalışmalarında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, karayolları, DSİ, sağlık, STK, BTK ve Yedaş ekiplerinin görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar paylaşıldı:

"İl genelinde 1572 personel, 305 iş makinesi, 137 kamyon ve 198 araçla sahada çalışmalar devam etmektedir. Sel ve su baskınları nedeniyle AFAD ekiplerince 86 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. İl genelindeki yağışlarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ve İl Defterdarlığı ekipleri sahada hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."