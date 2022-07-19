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Dünya

AfBD'den Nijerya'ya 134 milyon dolarlık destek

Afrika Kalkınma Bankası (AfBD), yerel gıda üretimini artırmak için Nijerya'ya 134 milyon dolarlık kredi sağladı.

AA19 Temmuz 2022 Salı 01:19 - Güncelleme:
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AfBD'den yapılan açıklamada, AfBD'nin Nijerya'daki "Ulusal Tarım Büyüme Planı - Agro Pocket" programı için gıda üretimini ölçeklendirmek ve geçim kaynaklarının direncini artırmak için 134 milyon dolarlık bir krediyi onayladığı belirtildi.

Programın kilit politika ve kurumsal reformların hızlı bir şekilde uygulanmasını destekleyeceği ve tarıma özel sektör katılımını artıracağı vurgulanan açıklamada, bunun tahıl ve yağlı tahıl üretiminin 7 milyon tondan 35 milyon tona çıkarmaya yardımcı olacağı aktarıldı.

Programın Afrika Acil Gıda Üretim Tesisi ile uyumlu olduğuna işaret edilerek Nijerya'nın Ukrayna'daki savaşın etkilerini hafifletme çabalarını da destekleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, programın ayrıca, iklime dayanıklı tarımı teşvik ettiği ve gençler ve kadınlar da dahil olmak üzere savunmasız nüfusu hedef aldığı için AfBD'nin On Yıllık Stratejisi ile de uyumlu olduğu kaydedildi.

AfBD Nijerya Ofisi Genel Müdürü Lamin Barrow, programın 5 stratejik ürüne öncelik vereceğini ve bunların mısır, pirinç, buğday, soya fasulyesi ve sorgumun olduğunu bildirdi.

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