AfDB Başkanı Adesina: Doğal gaz Afrika için çok önemli role sahip

African Business dergisine mülakat veren Adesina, Bankanın enerji üretiminde yatırımlarının yüzde 85'inin yenilenebilir enerji olmasına rağmen kıtanın doğal gaz kullanmaya da ihtiyacı olduğunu belirtti.

Adesina, "Afrika'nın halkların uygun maliyetli elektriğe erişmesi ve sanayide de enerji güvenliğini sağlaması için bir enerji birleşimine ihtiyacı var. Ve bu yüzden doğal gaz çok önemli role sahip." ifadesini kullandı.

Benzer bir durumun dünyanın her yerinde olduğunu hatırlatan Adesina, "Rusya gazı kapattığından niçin Avrupa'da enerji krizi oluyor? Doğal gazın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu durum ideolojik bir mesele değil, pragmatik bir mesele." dedi.

Doğal gaza geçisin kömür ve odun kullanımını azaltarak emisyonun en az yüzde 45-48 azalacağını kaydeden Adesina, Afrika'nın Avrupa ülkeleri için de bir enerji alternatifi olacağını dile getirdi.

Adesina ayrıca dünyada izlenen para politikasının borç alan Afrika ülkelerini zor durumda bıraktığını kaydederek buna rağmen kıtaya gelen doğrudan yabancı yatırımların 2021'de önceki yıla göre ikiye katlandığını söyledi.

Avrupa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle karşılaştığı enerji krizi, pek çok ülkeyi doğal gaz kaynaklarının olduğu Afrika ülkelerine yöneltmişti.

Kıtada hali hazırda Cezayir, Nijerya, Mısır, Angola ve Ekvator Ginesi gibi büyük gaz üreticileri varken, yatırımların tamamlanmasıyla bunların arasına Etiyopya, Mozambik, Tanzanya ve Senegal gibi çok sayıda ülkenin katılması bekleniyor.