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Dünya

Afgan barış heyeti ile Taliban temsilcileri ilk kez görüştü

Afganistan barış heyeti ile Taliban temsilcileri Afganlar arası müzakereler kapsamında ilk kez video konferans yoluyla görüştü.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 13:44 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 13:47
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Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faysal, basına yaptığı açıklamada, ABD ve Katar hükümetleri temsilcilerinin hazır bulunduğu görüşmenin video konferans yoluyla gerçekleştiğini söyledi.

Faysal, tarafların şiddetin azaltılması, yüz yüze müzakerelerin başlaması ve esir takasını ele aldığını belirtti.

Öte yandan, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganlar arası müzakereler kapsamında ilk kez Afgan heyeti ile Taliban arasında teknik görüşme yapıldığını kaydetti.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşması kapsamında Afganlar arası müzakerelerin 10 Mart'ta başlaması planlanmış ancak müzakereler bilinmeyen sebeplerden dolayı ertelenmişti.

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