Afgan besiciler, ihracat yasağından rahatsız

Büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri, şehirlerde kurdukları hayvan pazarlarında ürünlerini satarken Afgan halkı ekonomik şartlarına uygun kurbanlıkları seçmek için pazarları geziyor.

Taliban yönetimi daha önce et fiyatlarının artmaması için büyük ve küçükbaş hayvan ihracatını yasakladı. Kurbanlık hayvan satışı yapan tüccarlar ise söz konusu yasak nedeniyle satışların düştüğünü ve bu yasağın kaldırılması gerektiğini ifade ediyor.

AA muhabiri, başkent Kabil'in en büyük pazarı Kampani hayvan pazarında satıcı ve alıcılarla görüştü.

- SATIŞLARDA DURGUNLUK YAŞANIYOR

Onlarca hayvan tüccarı, yıl boyunca yetiştirdiği kurbanlıkları hayvan pazarlarında Afgan halkının beğenisine sunuyor.

Kurbanlıklar, özellikle ülkenin hayvancılık ve tarım açısından verimli olduğu bilinen kuzey ve orta bölgelerinden getiriliyor.

Fiyatlar, büyükbaş kurbanlıklarda 400-800 dolar, küçükbaş kurbanlıklarda ise 100-400 dolar arasında değişiyor.

Hayvanların açık alanlarda sıcakta saatlerce bekletildiği ve hayvanlara yeterli miktarda su içirilmediği görülüyor.

Birçok tüccar, şu an günlük 2-3 küçükbaş hayvan sattığını ancak bayrama birkaç gün kala fiyatların daha da düşmesiyle hareketliliğin artmasını beklediklerini ifade etti.

Kuraklıktan etkilenmeyen bölgelerden getirilen hayvanların daha besili ve güçlü görünmesi nedeniyle, fiyatları diğerlerine göre daha pahalı. Ancak pazarda şu an için ciddi bir hareketlilik gözlemlenmiyor.

Esnaf ve müşteriler de geçen yıldan bu yana kötüleşen ekonomik koşullardan şikayet ederek, pazarlarda durgunluk yaşandığını belirtiyor.

Tüccarlara göre, durgunluk ve fiyat düşüşünün nedeni, Taliban yönetiminin ülkede et fiyatlarının artmaması için hayvan ihracatını yasaklaması, hükümetin artık hayvan alımı yapmaması ve kuraklık olarak açıklanıyor.

Tüccarlar, hayvancılığın gelişmesi için ihracat yasağının kaldırılması gerektiğini ifade ediyor.

- "KOYUNLARIN ÜLKE İÇİNDE DE SATIŞI AZ"

Tüccar Serdar Mir Alihir, tüm hayatı boyunca hayvancılık yaptığını belirterek, fiyat düşüşü ve piyasadaki durgunluk için şunları söyledi:

"Önceden tüm vilayetlerden koyun geliyordu. Hükümet (önceki hükümet) de satın alıyordu. Hükümet dışında ülke dışına da gidiyordu, İran'a, Pakistan'a. Satış açısından malın değeri yüksekti. Şu an ülke dışına gitmiyor. Ülke içinde de satışı az. Taliban hükümeti de satın almıyor. Önceden hükümet satın aldığında günlük 3-4 bin koyun alıyordu. En kötü ihtimalde 2 bini buluyor, 4 bine ulaşıyordu. Şu an ise sadece sıradan halk satın alıyor."

- KASAP SAYISI ALICI SAYISINDAN FAZLA

Kimi hayvan tüccarlarına göre, pazarlarda etini satmak için hayvan satın alan kasapların sayısı, sıradan müşteri sayısından daha fazla.

10-12 yıldır hayvancılıkla uğraşan Gulam Hüseyin Caferi, 75 bin afganiye (yaklaşık 900 dolar) mal ettiği kilolu ve besili bir ineğin elinde kaldığını aktardı.

Caferi, "Bu ineğin yetiştirmesi ve nakliyesi ile masrafı 75 bin afganiyi buldu ancak şu an 60 bin afganiden (yaklaşık 700 dolar) fazla veren yok. Zarardayım." dedi.

17 yıldır hayvancılık yapan bir başka tüccar Seyyid Emin Haşimi, elindeki 30'a yakın küçükbaş hayvandan 3 tanesini satabildiğini aktardı.

Haşimi, kuraklık nedeniyle iyi gelişemeyen hayvanları elinden çıkarmak istediğini kaydederek, "Çevre vilayetleri kuraklık vurdu. Bu nedenle fiyatlar bir miktar düştü. Önceden iyi bir keçi 15-16 bin afganiye (yaklaşık 200 dolar) satılıyordu. Şu an ise 9-10 bin afgani (yaklaşık 120 dolar) oldu. Ortalama birkaç 1000 afgani fark oluştu. Allah insanlara kurban kesmeleri için alım gücü versin. Et yesin insanlar." ifadelerini kullandı.

Pazarda dükkanlarında et satmak için hayvan almaya gelenlerin dışında bir de kurbanları kesmek için iş aramaya gelen kasaplar bulunuyor.

Bu kişiler, müşterilerle anlaşıyor ve bayram günü kurbanları onlar adına kesiyor.