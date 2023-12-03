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Dünya

Afgan göçmenlerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Pakistan'daki Afgan düzensiz göçmenlerden 450 binden fazlasının ülkelerine döndüğü bildirildi.

AA3 Aralık 2023 Pazar 23:00 - Güncelleme:
Afgan göçmenlerin ülkelerine dönüşü sürüyor
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Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, basına yaptığı açıklamada, Pakistan'ın düzensiz Afganları sınır dışı etme kararının ardından ülkelerine dönenlerin sayısının 450 bini geçtiğini söyledi.

Mücahid, dönüşlerin devam ettiğini belirtti.

PAKİSTAN'IN AFGANLARI SINIR DIŞI ETME KARARI

Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından iki ülke arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Taliban ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

İki ülke arasında son aylarda bu çerçevede tartışmalar artarken, Pakistan hükümeti, ekim ayının başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu geçen düzensiz göçmenlerden 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceği duyurulmuştu.

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