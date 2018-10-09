ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad: Afgan hükümeti ve Taliban, temsilcilerini belirlesin

Halilzad, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Kabil'de, gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki tarafın da en kısa zamanda temsilcilerini belirlemesini istediğini belirtti.

Afganistan'daki savaşa artık son verilmesi gerektiğini ifade eden Halilzad, "Barış görüşmeleri için Afgan hükümeti ve Taliban, temsilcilerini belirlesin." dedi.

Afganistan hükümeti ile Taliban arasında barış görüşmelerini başlatmak için çalışma yaptığını aktaran Halilzad, iki taraf arasındaki barış görüşmelerinin her koşulda başlatılmasının gereğine işaret etti.

Halilzad, barış görüşmelerinin başlamasına ilişkin çalışmalar kapsamında, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'ı da ziyaret edecek.

Taliban ile barış

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor.

Bazı bölgeleri, Taliban'ın kontrolünde olan ülke, ciddi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Afganistan hükümeti, geçen yıllarda da defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etti ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına karşın bir sonuca ulaşılamadı.

Hamid Karzai'nin devlet başkanlığı döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın, ofis üzerinde "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve bayrağını asması üzerine, Afgan hükümeti, müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa bir süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri de ertelenmişti.

Afganistan barış için tüm kapıları açtı

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, iki gün önce başkent Kabil'deki uluslararası barış konferansında, Taliban'a ateşkes ve bir dizi kapsamlı tavizler önerdi.

Gani, Taliban'ın barış görüşmelerinin başlatılmasını kabul etmesi durumunda, kendileri tarafından siyasi bir parti olarak tanınacağını ve istendiği takdirde anayasanın değiştirilebileceğini söyledi.

Eşref Gani, barış görüşmelerinin başlaması halinde, Taliban üyelerinin Afganistan pasaportu alabileceklerini, Kabil'de ofis açabileceklerini, mahkumların serbest bırakılabileceğini ve yaptırımların kaldırılabileceğini kaydetti.