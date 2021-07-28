Afgan komedyen Haşa Cevan, Taliban tarafından öldürüldü

AA 28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:33 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:36

Kandahar Emniyet yetkilileri, militanların Muhammed'i Kandahar'ın Dand ilçesindeki evinden alarak bilinmeyen bir yerde öldürdüğünü bildirdi.

Öte yandan Muhammed'in militanlar tarafından götürülürken bir militan tarafından yüzüne tokat atılması görüntüsünün ortaya çıkması tepkilere neden oldu.

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcıları Emrullah Salih ve Server Danış, Taliban'ın işlediği bu cinayetin dinde ve kanunda yerinin olmadığını belirtti.

Savunma Bakanı Vekili Bismillah Muhammedi de Nazar Muhammed'e tokat atan ve onu öldüren militanların cezasının verileceğini söyledi.