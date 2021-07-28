İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2021 Çarşamba / 18 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5604
  • EURO
    10,1192
  • ALTIN
    495.49
  • BIST100
    1366.78
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afgan komedyen Haşa Cevan, Taliban tarafından öldürüldü
Dünya

Afgan komedyen Haşa Cevan, Taliban tarafından öldürüldü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde komedyen Haşa Cevan olarak bilinen Nazar Muhammed, Taliban militanları tarafından vurularak öldürüldü.

AA28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:33 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:36
ABONE OL

Kandahar Emniyet yetkilileri, militanların Muhammed'i Kandahar'ın Dand ilçesindeki evinden alarak bilinmeyen bir yerde öldürdüğünü bildirdi.

Öte yandan Muhammed'in militanlar tarafından götürülürken bir militan tarafından yüzüne tokat atılması görüntüsünün ortaya çıkması tepkilere neden oldu.

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcıları Emrullah Salih ve Server Danış, Taliban'ın işlediği bu cinayetin dinde ve kanunda yerinin olmadığını belirtti.

Savunma Bakanı Vekili Bismillah Muhammedi de Nazar Muhammed'e tokat atan ve onu öldüren militanların cezasının verileceğini söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.