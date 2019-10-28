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Afganistan: Bağdadi'nin ölümü, Afganistan'ın güvenliği için önemli

Afganistan Cumhurbaşkanlığı, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin ölmesinin Afganistan'ın güvenliği için önemli olduğunu bildirdi.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bağdadi'nin insanlığın düşmanı ve dünya için tehlikeli bir terörist olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Afganistan halkının yıllardır teröre kurban verdiği hatırlatılarak, "Bağdadi'nin ölümü, Afganistan'ın güvenliği için önemli." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bağdadi'nin ölümünden memnuniyet duyulduğu aktarılan açıklamada, bunun dünya üzerinde olumlu etkisinin olacağı vurgulandı.

Terör örgütü DEAŞ, Afganistan'ın doğusunda varlığını sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump dün, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

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